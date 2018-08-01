 تاونات.. إطلاق مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقرية أبا محمد بكلفة إجمالية تقارب 21 مليون درهم ﻿
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تاونات.. إطلاق مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقرية أبا محمد بكلفة إجمالية تقارب 21 مليون درهم

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 00:56 تاونات.. إطلاق مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقرية أبا محمد بكلفة إجمالية تقارب 21 مليون درهم | اقتصاد
تاونات.. إطلاق مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقرية أبا محمد بكلفة إجمالية تقارب 21 مليون درهم
أعطيت بدائرة قرية ''أبا محمد'' التابعة لإقليم تاونات ، اليوم الخميس ، انطلاقة إنجاز مشاريع متنوعة مدرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رصد لها غلاف مالي إجمالي يقارب 21 مليون درهم يساهم

شوف تيفي: (و.م.ع)

أعطيت بدائرة قرية ''أبا محمد'' التابعة لإقليم تاونات ، اليوم الخميس ، انطلاقة إنجاز مشاريع متنوعة مدرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رصد لها غلاف مالي إجمالي يقارب 21 مليون درهم يساهم فيه صندوق المبادرة بنحو 19 مليون درهم.

وتأتي هذه المشاريع التي أطلقها حسن بلهدفة عامل إقليم تاونات بحضور السلطات الترابية والمنتخبين، احتفاء بالذكرى الـ65 لثورة الملك والشعب وعيد الميلاد الـ55 للملك محمد السادس.

ويتعلق الأمر بتهيئة مسلك طرقي بجماعة بوشابل كمشروع تراهن عليه عمالة الإقليم لفك العزلة عن 23 دوارا وتمكين ساكنة تقدر بـ7500 نسمة من الولوج للبنيات التحتية والخدمات، كأحد أسمى أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ويتضمن المشروع الذي سينجز على مدى 15 شهرا بكلفة مالية تفوق 2. 16 مليون درهم بتمويل كلي من صندوق المبادرة، إنجاز طريق معبدة بطول 500. 16 كلم وبعرض 6 أمتار، توجد به 29 منشأة فنية متنوعة.

وعرفت جماعة بني سنوس إطلاق مشروع إحداث دار الصنعة للفخار القروي النسوي بدوار كدارة، المندرج ضمن البرنامج المندمج لتنمية قطاع الصناعة التقليدية لإقليم تاونات.

ويضم المشروع الذي سينجز على مدى 12 شهرا فوق مساحة 518 متر مربع بغلاف مالي إجمالي قدره 2. 2 مليون درهم، عدة فضاءات منها قاعة متعددة التخصصات للتكوين والتعلم وورشتين للخراطة وفضاء للطبخ وقاعة للعروض والبيع ومرافق صحية.

وضمن البرنامج المندمج ذاته، ستنجز بجماعة جبابرة قرية للمنتوجات النباتية في مشروع خصص له غلاف مالي يناهز 5، 2 مليون درهم، حيث سيشتمل بدوره على قاعة التخصصات للتكوين والتعلم وورشات ومرافق أخرى متعددة.

ومن جهة أخرى، أعطى عامل الإقليم بجماعة قرية أبا محمد انطلاقة أشغال إنجاز طريق بكلفة مالية تصل إلى 3. 3 مليون درهم، وكذا بناء فضاء للشباب والثقافة بغلاف مالي يناهز 5. 4 مليون درهم. 

 

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شوف تيفي المغرب تاونات إطلاق مشاريع إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قرية أبا محمد كلفة إجمالية

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