تحويل 11 مليار درهم من عائدات عيد الأضحى إلى العالم القروي ﻿

من المرتقب أن يبلغ رقم المعاملات 11 مليار درهم، بمناسبة عيد الأضحى، وسيتم تحويل معظم هذه المعاملات إلى العالم القروي، مما سيمكن الفلاحين من مواجهة مصاريف الأنشطة الفلاحية الأخرى، خاصة مع بداية

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من المرتقب أن يبلغ رقم المعاملات 11 مليار درهم، بمناسبة عيد الأضحى، وسيتم تحويل معظم هذه المعاملات إلى العالم القروي، مما سيمكن الفلاحين من مواجهة مصاريف الأنشطة الفلاحية الأخرى، خاصة مع بداية الموسم الفلاحي 2018-2019، وكذا تنشيط الحركة الاقتصادية في العالم القروي.

وقال بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفق ما ذكرته يومية الأحداث المغربية، الصادرة غدا الجمعة، أن عيد الأضحى يعتبر فرصة لتحسين دخل الفلاحين ومربي الأغنام والماعز على الخصوص، لاسيما في مناطق انتشار الأغنام والدوائر الرعوية، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يبلغ رقم المعاملات 11 مليار درهم، حيث سيتم تحويلها إلى العالم القروي .

وأبرزت الوزارة وفق ذات المصدر، أن قطاع تربية الأغنام والماعز استفاد خلال موسم 2017-2018، من عدة إجراءات وظروف، منها وفرة الموارد العلفية والحبوب، التي كانت لها آثار إيجابية على أثمنة الأعلاف، حيث انخفضت أثمنتها المحلية بنسبة 14 في المائة مقارنة بالموسم المنصرم، بالإضافة إلى استفادة قطاع الأغنام والماعز من الدعم في إطار مخطط المغرب الأخضر بجميع جهات المملكة، وخاصة المناطق ذات المؤهلات الإنتاجية العالية كالدار البيضاء، وسطات، ومراكش، وأسفي، والجهة الشرقية، وفاس، ومكناس، مع تحسين المعايير التقنية للقطيع التي بلغت نسبة 93 في المائة بالنسبة للولادات، و2 في المائة بالنسبة للوفيات.