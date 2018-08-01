إغلاق معبر العار يدق طبول حرب اقتصادية بين المغرب وحكومة مليلية المحتلة ﻿

كبد قرار السلطات المغربية بمنع استيراد السلع عبر مدينة مليلية المحتلة، الذي دخل حيز التنفيذ أول أمس الأربعاء، حكومة مليلية المحتلة خسائر مالية تجاوزت 100 مليون أورو بحسب مصادر إسبانية.

شوف تيفي

كبد قرار السلطات المغربية بمنع استيراد السلع عبر مدينة مليلية المحتلة، الذي دخل حيز التنفيذ أول أمس الأربعاء، حكومة مليلية المحتلة خسائر مالية تجاوزت 100 مليون أورو بحسب مصادر إسبانية.

وقد دفع هذا القرار بالحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة، وفق ما أوردته يومية الاتحاد الاشتراكي، الصادرة غدا الجمعة، إلى إصدار بيان شديد اللهجة ضد المغرب، وذلك عقب اجتماع وزاري لها، عقد أول أمس الثلاثاء، الأمر الذي اعتبره المتتبعون بداية حرب اقتصادية بين إسبانيا والمغرب، يشكل إغلاق معبر مليلية أمام الحركة التجارية مقدمة لها.

واعتبرت حكومة مليلية المحتلة، تضيف اليومية، قرار السلطات المغربية إغلاق المعبر أمام الأنشطة التجارية من جانب واحد، ومن دون أي تشاور، خرقا لرسالة وروح اتفاقيات التعاون المختلفة الموقعة بين البلدين، مضيفة أنه يتعارض مع معاهدة الصداقة والجوار الموقعة بين المملكتين سنة 1991.

يشار أن وزارة الاقتصاد والمالية، أصدرت قرارا بإغلاق المعبر التجاري مع مليلية المحتلة بشكل نهائي، ومنع استيراد وتصدير السلع عبره، لتشجيع الحركة التجارية في ميناء بني انصار بالناظور، وذلك بتخفيض 30 في المائة من الرسوم الجمركية، لكل البضائع التي ترسو فيه، حيث شرعت السفن التجارية فعليا في الرسو بميناء بني انصار بدل ميناء مليلية المحتلة، إذ استقبل الميناء قبل يومين سفينة تجارية قامت بتفريغ حمولتها بحضور السلطات الوصية.