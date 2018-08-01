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خطيـــر.. مجهول يوجه طعنة غــادرة بسكين لفتاة وسط الشارع بالعيون‎

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 00:13 خطيـــر.. مجهول يوجه طعنة غــادرة بسكين لفتاة وسط الشارع بالعيون‎ | حوادث و حقوق
خطيـــر.. مجهول يوجه طعنة غــادرة بسكين لفتاة وسط الشارع بالعيون‎
أقدم شخص مجهول، مساء اليوم الخميس، على توجيه طعنة غادرة لفتاة في مقتبل العمر بواسط السلاح الأبيض بأحد شوارع مدينة العيون.

شــوف تــيفــي: الـــعيــون

أقدم شخص مجهول، مساء اليوم الخميس، على توجيه طعنة غادرة لفتاة في مقتبل العمر بواسط السلاح الأبيض بأحد شوارع مدينة العيون.

وحسب مصادر عليمة، فإن الفتاة كانت بصدد شراء بعض الأغراض من أحد المتاجر، لتفاجئ بطعنة سكين غادرة على مستوى العنق من شخص مجهول، ولاذ بعدها بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

هذا، وفور علمها حلت عناصر الشرطة والوقاية إلى عين المكان، وتم نقل الفتاة على عجل إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الحسن بالمهدي بالعيون نظراً لخطورة إصابتها، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق في الموضوع، وإعطاء الأموار بالبحث عن الجاني وإلقاء القبض عليه من أجل التحقيق معه وتقديمه أمام أنظار العدالة.

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شـــوف تيفي المغرب العيون طعنة غادرة فتاة الشارع

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