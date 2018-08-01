 القفة تعود إلى السجون استثناء.. تزامنا مع عيد الأضحى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إغلاق معبر العار يدق طبول حرب اقتصادية بين المغرب وحكومة مليلية المحتلة | بوليتيك

إغلاق معبر العار يدق طبول حرب اقتصادية بين المغرب وحكومة مليلية المحتلة

خطيـــر.. مجهول يوجه طعنة غــادرة بسكين لفتاة وسط الشارع بالعيون‎ | حوادث و حقوق

خطيـــر.. مجهول يوجه طعنة غــادرة بسكين لفتاة وسط الشارع بالعيون‎

القفة تعود إلى السجون استثناء.. تزامنا مع عيد الأضحى | مجتمع

القفة تعود إلى السجون استثناء.. تزامنا مع عيد الأضحى

وفاة طفل بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة بسبب الإهمال | حوادث و حقوق

وفاة طفل بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة بسبب الإهمال

مرة أخــرى ..مهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء يحدثون الفوضى بمدينة طنجة والحصيلة 3 مصابين | حوادث و حقوق

مرة أخــرى ..مهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء يحدثون الفوضى بمدينة طنجة والحصيلة 3 مصابين

شاحن بطارية يتسبب في حريق منزل بحي التشارك بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

شاحن بطارية يتسبب في حريق منزل بحي التشارك بالدار البيضاء

خــــبر ســـار لأساتذة جامعة محمد بن عبد الله بفــاس .. خلق درجة شرفية جديدة | مجتمع

خــــبر ســـار لأساتذة جامعة محمد بن عبد الله بفــاس .. ''خلق درجة شرفية جديدة''

الفنان الجزائريقادر جابوني يشارك في حفل خيري بمركز حماية الطفولة بمراكش | ثقافة و فنون

الفنان الجزائريقادر جابوني يشارك في حفل خيري بمركز حماية الطفولة بمراكش

انقلاب سيارة في الطريق الرابطة بين مدينة القنيطرة ومولاي بوسلهام | حوادث و حقوق

انقلاب سيارة في الطريق الرابطة بين مدينة القنيطرة ومولاي بوسلهام

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

القفة تعود إلى السجون استثناء.. تزامنا مع عيد الأضحى

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 00:10 القفة تعود إلى السجون استثناء.. تزامنا مع عيد الأضحى | مجتمع
القفة تعود إلى السجون استثناء.. تزامنا مع عيد الأضحى
تباشر المندوبية العامة لإدارة السجون إجراءات استثنائية بالسجون، بخصوص العطل المرخصة وإعادة القفة إلى السجون، تزامنا مع عيد الأضحى.

شوف تيفي

تباشر المندوبية العامة لإدارة السجون إجراءات استثنائية بالسجون، بخصوص العطل المرخصة وإعادة القفة إلى السجون، تزامنا مع عيد الأضحى.

وتأتي هذا الإجراءات، وفق ما ذكرته يومية المساء الصادرة غدا الجمعة، بعد أن ألحت طلبات المئات من السجناء على تزويدهم بالمؤونة الكافية، خاصة أن بعضهم اشتكى الجوع والمضاربة في الخضر والفواكه والمواد الأساسية بعد أن وصلت أثمنتها إلى أرقام قياسية بالسوق السوداء داخل مركبات سجنية مثل عكاشة.

وحسب مصدر ذات اليومية، فإن هذه المبادرة تدرس بالمندوبية، تزامنا مع عيد الأضحى، وستكون استثنائية بعد قرار منع القفة في إطار إعادة تدبير شؤون المؤسسات السجنية، وتفويت تغذية السجناء إلى شركة خاصة شهيرة يعهد إليها بتحضير وجبات للسجناء.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب القفة السجن استثناء تزامن عيد الأضحى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خــــبر ســـار لأساتذة جامعة محمد بن عبد الله بفــاس .. خلق درجة شرفية جديدة | مجتمع

خــــبر ســـار لأساتذة جامعة محمد بن عبد الله بفــاس .. ''خلق درجة شرفية جديدة''

هام للمسافرين ومستخدمي الطريق المغاربة بمناسبة عيد الأضحى | مجتمع

هام للمسافرين ومستخدمي الطريق المغاربة بمناسبة عيد الأضحى

عـــــاجـــل : إنا لله وإنا إليه راجعون.. المـوت يفجــع عبــد العــلي حــامي الدين | مجتمع

عـــــاجـــل : إنا لله وإنا إليه راجعون.. المـوت يفجــع عبــد العــلي حــامي الدين

السيول تجرف أما لثلاثة أطفال بزاكورة وتعزل عددا من الداووير عن العالم الخارجي | مجتمع

السيول تجرف أما لثلاثة أطفال بزاكورة وتعزل عددا من الداووير عن العالم الخارجي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من فاس كــسابة لشوف تيفي:الخــير موجود و غير بألف درهم يقدر يعيد الواحد | خارج البلاطو
منذ 17 دقيقة

من فاس كــسابة لشوف تيفي:الخــير موجود و غير بألف درهم يقدر يعيد الواحد

بالفيديو..نايضة فمحطة ولاد زيان قبل عيد الأضحــى | خارج البلاطو

بالفيديو..نايضة فمحطة ولاد زيان قبل عيد الأضحــى

فضيحة حمام بركــان..كسالات يكشفن الحقيقة الكاملة | خارج البلاطو

فضيحة حمام بركــان..كسالات يكشفن الحقيقة الكاملة

خطير.. شوفو الماء ديال الروبيني لي كيشربو الناس ديال سوق الأربعاء كيفاش داير‎ | بــووز

خطير.. شوفو الماء ديال الروبيني لي كيشربو الناس ديال سوق الأربعاء كيفاش داير‎

﻿

آخر المستجدات

إغلاق معبر العار يدق طبول حرب اقتصادية بين المغرب وحكومة مليلية المحتلة | بوليتيك
منذ 23 دقيقة

إغلاق معبر العار يدق طبول حرب اقتصادية بين المغرب وحكومة مليلية المحتلة

خطيـــر.. مجهول يوجه طعنة غــادرة بسكين لفتاة وسط الشارع بالعيون‎ | حوادث و حقوق

خطيـــر.. مجهول يوجه طعنة غــادرة بسكين لفتاة وسط الشارع بالعيون‎

القفة تعود إلى السجون استثناء.. تزامنا مع عيد الأضحى | مجتمع

القفة تعود إلى السجون استثناء.. تزامنا مع عيد الأضحى

وفاة طفل بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة بسبب الإهمال | حوادث و حقوق

وفاة طفل بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة بسبب الإهمال

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.