القفة تعود إلى السجون استثناء.. تزامنا مع عيد الأضحى ﻿

تباشر المندوبية العامة لإدارة السجون إجراءات استثنائية بالسجون، بخصوص العطل المرخصة وإعادة القفة إلى السجون، تزامنا مع عيد الأضحى.

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تباشر المندوبية العامة لإدارة السجون إجراءات استثنائية بالسجون، بخصوص العطل المرخصة وإعادة القفة إلى السجون، تزامنا مع عيد الأضحى.

وتأتي هذا الإجراءات، وفق ما ذكرته يومية المساء الصادرة غدا الجمعة، بعد أن ألحت طلبات المئات من السجناء على تزويدهم بالمؤونة الكافية، خاصة أن بعضهم اشتكى الجوع والمضاربة في الخضر والفواكه والمواد الأساسية بعد أن وصلت أثمنتها إلى أرقام قياسية بالسوق السوداء داخل مركبات سجنية مثل عكاشة.

وحسب مصدر ذات اليومية، فإن هذه المبادرة تدرس بالمندوبية، تزامنا مع عيد الأضحى، وستكون استثنائية بعد قرار منع القفة في إطار إعادة تدبير شؤون المؤسسات السجنية، وتفويت تغذية السجناء إلى شركة خاصة شهيرة يعهد إليها بتحضير وجبات للسجناء.