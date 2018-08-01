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وفاة طفل بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة بسبب الإهمال

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 00:06 وفاة طفل بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة بسبب الإهمال | حوادث و حقوق
وفاة طفل بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة بسبب الإهمال
شهد مستشفى السلامة الإقليمي بقلعة السراغنة صبيحة اليوم الخميس وفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بسبب الإهمال

'' شوف تيفي'' : قلعة السراغنة

شهد مستشفى السلامة الإقليمي بقلعة السراغنة صبيحة اليوم الخميس وفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بسبب الإهمال

وتعود وقائع الحادث المأساوي بعد أن حملاه والداه و ذهبا به إلى المستشفى قصد العلاج بعد ارتفاع حرارته ليتم تشخيص الحالة في مرض اللوزتين (الحلاقم)وكتابة استمارة الدواء، لتعود الأسرة الصغيرة إلى المستشفى بعدما لم تنزل حرارته، وبعد إلحاح من الأسرة ثم وضع الصغير في جناح الأطفال ليترك دون مراقبة الطبيب حتى وافته المنية على الساعة 12:15 وتم التسريع في تسليم الجثة بعد توقيع الأوراق المعدة سلفا كما حدث مع حفيدة شخص أخر يدعى اسماعيل ابو يحي قبل أيام قليلة.

وعلى إثر هذه الأحداث المتعاقبة شهدت صفحات التواصل الاجتماعي بالمدينة استياء وسخطا عارما بوقف ما وصفته الصفحات بالإستهثار الذي لم ينتهي...

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