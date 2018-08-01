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مرة أخــرى ..مهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء يحدثون الفوضى بمدينة طنجة والحصيلة 3 مصابين

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 00:01 مرة أخــرى ..مهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء يحدثون الفوضى بمدينة طنجة والحصيلة 3 مصابين | حوادث و حقوق
مرة أخــرى ..مهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء يحدثون الفوضى بمدينة طنجة والحصيلة 3 مصابين
علمت شوف تيفي'' أنه جرى نقل 3 أفارقة ينحدرون من جنوب الصحراء إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة

شوف تيفي

علمت شوف تيفي'' أنه جرى نقل 3 أفارقة ينحدرون من جنوب الصحراء إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن العناصر الأمنية كانت تقوم بحملة لجمع المهاجرين الأفارقة الموجودين بحي ''مسنانة'' الذين يريدون ''الحريك'' إلى الضفة الأخرى، وفي ذات اللحظة نشب صراع بين مجموعة من العناصر الأفارقة، ولولا التدخل الأمني لكانت حصيلة الضحايا أكثر.

وأضاف ذات المصدر، أن ساكنة طنجة تعاني من الازعاج الذي يسببه المهاجرون المتواجدون بكثرة في عدد من الأحياء كـ''بوخالف'' و''المدينة القديمة'' و''الرهراه''، ويحدثون الفوضى بتلك الأحياء حيث يحتلون الأماكن والشقق المهجروة ويستولون عليها دون أدنى اعتبار لاحترام الملكية الخاصة، وهو ما يتخوف منه ساكنة طنجة ولا يستطيعون السفر إلى مدن أخرى لزيارة أقاربهم وذويهم، وترك سكناهم فارغة .

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أفارقة الفوضى مدينة طنجة نقل المستشفى

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