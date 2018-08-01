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خــــبر ســـار لأساتذة جامعة محمد بن عبد الله بفــاس .. ''خلق درجة شرفية جديدة''

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 23:33 خــــبر ســـار لأساتذة جامعة محمد بن عبد الله بفــاس .. خلق درجة شرفية جديدة | مجتمع
خــــبر ســـار لأساتذة جامعة محمد بن عبد الله بفــاس .. ''خلق درجة شرفية جديدة''
في خطوة فريدة من نوعها وفي إطار تشجيع ودعم البحث العلمي وتعزيز تنافسية الجامعة يعتزم الدكتور ''رضوان مرابط'' رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس خلق درجة شرفية جديدة أطلق عليها اسم ''أستاذ فخري''.

شوف تيفي

في خطوة فريدة من نوعها وفي إطار تشجيع ودعم البحث العلمي وتعزيز تنافسية الجامعة يعتزم الدكتور ''رضوان مرابط'' رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس خلق درجة شرفية جديدة أطلق عليها اسم ''أستاذ فخري''.

وجاءت فكرة هذه الدرجة بعد أن لوحظ أن الإنتاجات العلمية المهمة لمجموعة من أساتذة التعليم العالي رتبة (ج) وهي أعلى درجة يبلغها الأستاذ الباحث لا تنتهي ببلوغها ولهذا تم خلق هذه الدرجة الشرفية كتشجيع لهذه الفئة.

هذا ولا تقتصر أهداف هذه الدرجة فقط في تشريف الأستاذ الباحث وإنما لتشجيعه على مزيد من العطاء والبذل في ميداني التكوين والبحث العلمي وليكون خير مرافق للأساتذة الشباب الذين سيحملون المشعل مستقبلا.

هذا وسيفتح الترشيح لهذه الدرجة الفخرية في وجه أساتذة التعليم العالي رتبة (ج) بالجامعة والذين لهم أقدمية ست سنوات في هذه الدرجة.

وجــدير بالذكر أن هذه الدرجة الفخرية معمول بها في أكابر الجامعات العالمية.

 

 

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شوف تيفي المغرب فاس الجامعة رضوان مرابط الدكتور

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