السعودية تكشف حقيقة انفجار فندق للحجاج بمكة المكرمة ﻿

أكدت إمارة منطقة مكة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، أن الصور التي توثق لحادثة انهيار عمارة سكنية في منطقة المعابده بمكة المكرمة، وسط حالة من الهلع بين الأجهزة المعنية

شوف تيفي

أكدت إمارة منطقة مكة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، أن الصور التي توثق لحادثة انهيار عمارة سكنية في منطقة المعابده بمكة المكرمة، وسط حالة من الهلع بين الأجهزة المعنية السعودية لإخلاء جثث الحجاج والتي تداول بعض النشطاء الفيسبوكيين، ليس إلا تنفيذا لفرضية انهيار جزئي لأحد الفنادق المخصصة لإسكان الحجاج بالمنطقة .

الانتباه وفق ذات المصدر، إلى أن التدريب قد نفذ يوم الأحد الماضي، وعقب تداول الصور والفيديوهات بكثرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، حذرت هيئة مكافحة الإشاعات في المملكة العربية السعودية في تغريدة لها من تداول الإشاعات وإقلاق الرأي العام.

حيث تداول نشطاء فيسبوكيون عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورا لحادثة انهيار عمارة سكنية .

وبحسب ما رصدته مصادر إعلامية محلية عبر تلك الصفحات ، وخاصة عقب تداول بعض وسائل الإعلام للصور، للتأكد من حقيقة الخبر، تبين أن الصور والفيديوهات التي تنتشر، هي عبارة عن تدريب لفرق الدفاع المدني السعودي في حال حدوث طارئ من أجل رفع كفاءة الجاهزية لديهم خلال التعامل مع أي طارئ .