البرلمان العربي يطالب دولا تنوي نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة بالالتزام بالقرارات ﻿

طالب البرلمان العربي اليوم الخميس كلا من رومانيا وهندوراس و الطوغو وهي دول تنوي نقل سفاراتها لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة، بمراجعة مواقفها والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس

شوف تيفي: (و.م.ع)

طالب البرلمان العربي اليوم الخميس كلا من رومانيا وهندوراس و الطوغو وهي دول تنوي نقل سفاراتها لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة، بمراجعة مواقفها والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمدينة المقدسة.

ووجه البرلمان العربي رسائل خطية إلى رؤساء برلمانات الدول الثلاث المذكورة، عبر فيها عن ''أسفه الشديد'' لإعلان حكومات تلك الدول نقل سفاراتها لدى الكيان الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع المدينة المحتلة أو تركيبتها الديمغرافية ''ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة''.

وأشارت الرسائل إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 دجنبر 2017 والذي دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

كما دعا البرلمان العربي رؤساء برلمانات رومانيا وهندوراس و الطوغو إلى حث حكوماتهم على الالتزام بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 بشأن جدار الفصل العنصري، والتي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس وتعتبر القدس جزءً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.