هام للمسافرين ومستخدمي الطريق المغاربة بمناسبة عيد الأضحى ﻿

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبناءها مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر بمناسبة عيد الأضحى.

"شوف تيفي"+" و م ع"

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبناءها مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر بمناسبة عيد الأضحى.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها، اليوم الخميس، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة غدا الجمعة 17 غشت ما بين الساعة الثالثة زوالا والعاشرة ليلا، وخلال الفترة ما بين الرابعة زوالا و العاشرة ليلا يوم الخميس 23 غشت وكذا يوم الأحد 26 غشت، اللذين يصادفان الرجوع من عطلة العيد.

ودعت الشركة مستعملي الطريق السيار إلى تحميل تطبيق (أ د إم ترافيك) للإطلاع على حالة المرور، واختيار جهاز (جواز) الذي سيتيح لهم المرور بانسيابية عند محطات الأداء بكل أمان وراحة.