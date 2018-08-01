 مكتب الصرف : العجز التجاري يتفاقم بنسبة 8 في المائة عند متم يوليوز 2018 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انقلاب سيارة في الطريق الرابطة بين مدينة القنيطرة ومولاي بوسلهام | حوادث و حقوق

انقلاب سيارة في الطريق الرابطة بين مدينة القنيطرة ومولاي بوسلهام

من غرائب السياسة ... 15 حزبا سياسيا يطالبون الرئيس بوتفليقة المُقعَد بالترشح لفترة رئاسية جديدة بالجزائر | دولي

من غرائب السياسة ... 15 حزبا سياسيا يطالبون الرئيس بوتفليقة المُقعَد بالترشح لفترة رئاسية جديدة

ما علاقة لحم الحمير بطلب 15 حزب جزائري بتجديد و لاية #بوتفليقة | دولي

ما علاقة لحم الحمير بطلب 15 حزب جزائري بتجديد و لاية #بوتفليقة

السعودية تكشف حقيقة انفجار فندق للحجاج بمكة المكرمة | دولي

السعودية تكشف حقيقة انفجار فندق للحجاج بمكة المكرمة

البرلمان العربي يطالب دولا تنوي نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة بالالتزام بالقرارات | بوليتيك

البرلمان العربي يطالب دولا تنوي نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة بالالتزام بالقرارات

هام للمسافرين ومستخدمي الطريق المغاربة بمناسبة عيد الأضحى | مجتمع

هام للمسافرين ومستخدمي الطريق المغاربة بمناسبة عيد الأضحى

أميرة بلغاريا وزوجها يقومان بزيارة خاصة لمدينة الداخلة | بوليتيك

أميرة بلغاريا وزوجها يقومان بزيارة خاصة لمدينة الداخلة

عـــــاجـــل : إنا لله وإنا إليه راجعون.. المـوت يفجــع عبــد العــلي حــامي الدين | مجتمع

عـــــاجـــل : إنا لله وإنا إليه راجعون.. المـوت يفجــع عبــد العــلي حــامي الدين

مكتب الصرف : العجز التجاري يتفاقم بنسبة 8 في المائة عند متم يوليوز 2018 | اقتصاد

مكتب الصرف : العجز التجاري يتفاقم بنسبة 8 في المائة عند متم يوليوز 2018

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

مكتب الصرف : العجز التجاري يتفاقم بنسبة 8 في المائة عند متم يوليوز 2018

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 19:25 مكتب الصرف : العجز التجاري يتفاقم بنسبة 8 في المائة عند متم يوليوز 2018 | اقتصاد
مكتب الصرف : العجز التجاري يتفاقم بنسبة 8 في المائة عند متم يوليوز 2018
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 8 في المائة وارتفع إلى 118.3 مليار درهم عند متم يوليوز 2018، مقابل 109.5 مليار درهم خلال نفس الفترة سنة قبل ذلك.

شوف تيفي

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 8 في المائة وارتفع إلى 118.3 مليار درهم عند متم يوليوز 2018، مقابل 109.5 مليار درهم خلال نفس الفترة سنة قبل ذلك.

وأوضح مكتب الصرف، في مذكرة حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز، أن هذا التفاقم يعزى إلى ارتفاع الواردات (24.8+ مليار درهم) بنسبة أكبر من النسبة التي سجلتها الصادرات (16+ مليار درهم)، مضيفا أن نسبة التغطية انتقلت من 56.8 في المائة إلى 57.5 بالمائة.

وأضاف المصدر أن ارتفاع الواردات بنسبة 9.8 في المائة إلى حوالي 278.3 مليار درهم يعزى إلى زيادة جميع أصناف المنتجات، لاسيما مشتريات سلع التجهيز (زائد 7.4 ملايير درهم)، والمنتجات الطاقية (زائد 6.5 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 4.2 ملايير درهم)، مشيرا إلى أن ارتفاع مشتريات هذه الأصناف الثلاثة يشكل 72.8 في المائة من الارتفاع الإجمالي في الواردات.

وفيما يتعلق بالصادرات، أبرز مكتب الصرف أنها سجلت ارتفاعا نسبته 11.2 في المائة إلى 160 مليار درهم، وذلك نتيجة لتحسن صادرات جميع القطاعات، لاسيما قطاع السيارات (زائد 5.6 مليار درهم)، وهو ما يمثل 34.7 في المائة من إجمالي الصادرات، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 3.8 مليار درهم) والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 1.6 مليار درهم)، وقطاع الطيران (زائد 1.2 مليار درهم).

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب العجز التجاري مكتب الصرف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات تكشف عن ظروف العمل بمطار محمد الخامس بالبيضاء | اقتصاد

النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات تكشف عن ظروف العمل بمطار محمد الخامس بالبيضاء

المكتب الوطني للسكك الحديدية يضع برنامجا خاصا لسير القطارات بمناسبة عيد الأضحى | اقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدية يضع برنامجا خاصا لسير القطارات بمناسبة عيد الأضحى

توظيف مالي لمبلغ 9.7 مليار درهم من فائض الخزينة | اقتصاد

توظيف مالي لمبلغ 9.7 مليار درهم من فائض الخزينة

لارام تخرج عن صمتها بعد إضراب الربابنة | اقتصاد

لارام تخرج عن صمتها بعد إضراب الربابنة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فضيحة حمام بركــان..كسالات يكشفن الحقيقة الكاملة | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

فضيحة حمام بركــان..كسالات يكشفن الحقيقة الكاملة

خطير.. شوفو الماء ديال الروبيني لي كيشربو الناس ديال سوق الأربعاء كيفاش داير‎ | بــووز

خطير.. شوفو الماء ديال الروبيني لي كيشربو الناس ديال سوق الأربعاء كيفاش داير‎

تصريحات صادمة بعد العثور على شاب مذبوح داخل منزله بطنجة قبل عيد الأضحى | خارج البلاطو

تصريحات صادمة بعد العثور على شاب مذبوح داخل منزله بطنجة قبل عيد الأضحى

.لحظة العثور على حارس أمن مذبوح داخل منزله قبل عيد الأضحى بطنجة | خارج البلاطو

.لحظة العثور على حارس أمن مذبوح داخل منزله قبل عيد الأضحى بطنجة

﻿

آخر المستجدات

انقلاب سيارة في الطريق الرابطة بين مدينة القنيطرة ومولاي بوسلهام | حوادث و حقوق
منذ 29 دقيقة

انقلاب سيارة في الطريق الرابطة بين مدينة القنيطرة ومولاي بوسلهام

من غرائب السياسة ... 15 حزبا سياسيا يطالبون الرئيس بوتفليقة المُقعَد بالترشح لفترة رئاسية جديدة بالجزائر | دولي

من غرائب السياسة ... 15 حزبا سياسيا يطالبون الرئيس بوتفليقة المُقعَد بالترشح لفترة رئاسية جديدة

ما علاقة لحم الحمير بطلب 15 حزب جزائري بتجديد و لاية #بوتفليقة | دولي

ما علاقة لحم الحمير بطلب 15 حزب جزائري بتجديد و لاية #بوتفليقة

السعودية تكشف حقيقة انفجار فندق للحجاج بمكة المكرمة | دولي

السعودية تكشف حقيقة انفجار فندق للحجاج بمكة المكرمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.