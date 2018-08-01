عاجل..جريمة بشعة تهز طنجة: شاب ذبحوه قبل عيد الأضحى ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي بنكيران بمدينة طنجة، اهتز قبل قليل من يومه الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عقده الثاني، عثر عليه مذبوحا داخل أحد المنازل.



"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حي بنكيران بمدينة طنجة، اهتز قبل قليل من يومه الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عقده الثاني، عثر عليه مذبوحا داخل أحد المنازل.

وأكد المصدر ذاته أن الضحية هو طالب يعمل كذلك كحارس أمن خاص بإحدى الشركات، ينحدر من مدينة تاونات، عثر عليه داخل المنزل مذبوحا غارقا في بحر من الدماء ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين في هذا الفعل الإجرامي، بينما تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.





