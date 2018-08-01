عماد بنعمر يخوض تجربة الراب رفقة ''ديدجي حميدة'' و''حاري'' ورابور فرنسي ﻿

يخوض عماد بنعمر تجربة الراب مع ''ديدجي حميدة'' و''حاري'' ورابور فرنسي.

شوف تيفي ماريا جعدود

يخوض عماد بنعمر تجربة الراب مع ''ديدجي حميدة'' و''حاري'' ورابور فرنسي.

وكشف الفنان عماد بن عمر في تصريح لـ''شوف تيفي''، أنه يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة التي تجمعه مع كل من ''دي دجي حميدة''، والرابور الفرنسي ''بي واي''، و الرابور حاري.

وأضاف بنعمر أن كليب الأغنية التي أخرجها بلال الطيب، صورت في كل من مدينة برشلونة الإسبانية، ومراكش وطنجة، وتطوان.

وأكد بنعمر أنه سيتم إصدار الأغنية بشكل رسمي في قناة ''ديدجي حميدة'' على اليوتيوب.

للإشارة، فإن كل مغني كتب المقطع الخاص به، حيث سشمل كليب الأغنية مقاطع بالفرنسية.

جدير بالذكر أن عماد بنعمر تألق مؤخرا على منصة مهرجان موازين بسلا حيث استقطب حضورا جماهيريا تفاعل مع أغانيه.