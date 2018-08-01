الشيــخ السلفـي ''القبـاج'' يطــالب المغاربة بدعـم تركيا ورئيسها ﻿

في ســـــابقة من نوعها طــالب ''حماد القباج'' المنسق السابق لجمعيات دور القرآن ، المغاربة و عموم الشعوب العربية، بــدعــم تركيا ورئيسها ''رجب طيب اردوغان'' ، بعد الانهيار الكبير لليرة التركية خلال

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في ســـــابقة من نوعها طــالب ''حماد القباج'' المنسق السابق لجمعيات دور القرآن ، المغاربة و عموم الشعوب العربية، بــدعــم تركيا ورئيسها ''رجب طيب اردوغان'' ، بعد الانهيار الكبير لليرة التركية خلال الأيام القليلة الماضية في الأسواق العالمية.

وكتب الشيخ السلفي ''القباج'' عبر حائطـــه الفايسبوكي ''حجم التعاطف الذي انتشر في العالم الإسلامي مع تركيا مؤشر قوي على نجاح مؤسس الجمهورية التركية الثانية رجب طيب أردوغان؛ في كسب دعم الشعوب الإسلامية بسبب سياساته المنحازة للشعوب المظلومة وبسبب نجاح النموذج التنموي الذي قاده وبسبب إثباته أن الاستقلال من استعمار النظام العالمي الجديد ممكن وليس مستحيلا ...''.

وأضـــاف ''أن هذا كله يؤكد بأننا أمام فرصة حقيقية للعمل الجاد والصبور والنضال الدؤوب من أجل اتحاد إسلامي يسهم في استرجاع الأمة الإسلامية لكرامتها واستقلالية قراراتها ورفاهية ونماء وازدهار شعوبها ..''.

و زاد قــــائلا : ''هناك زعامات في العالم الإسلامي انخرطت في مبادرات تنم عن وعيها بأهمية اللحظة التاريخية وضرورة اهتبال هذه الفرصة التي يصعب أن تعوض؛ وفي مقدمة هؤلاء الزعماء: أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني؛ الذي ضخ اليوم في تركيا استثمارا مباشرا قدره 15 مليار دولار ..؛ وهو موقف يعبر عن إرادة الشعوب الإسلامية التواقة للكرامة والحرية والتي انخرطت بتلقائية في دعم الاقتصاد التركي ضد الحرب الأمريكية التي لا أعتقد أن بإمكانها النجاح مع وجود هذا الدعم الشعبي الكبير، الذي ينضاف إلى وعي ونضال الشعب_التركي .. وقبل ذلك كله صفات الإيمان والتقوى والعدل والتوكل على الله تعالى التي يتحلى بها الرئيس_أردوغان في مواجهة أعداء الأمة الإسلامية ''.