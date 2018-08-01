 السيول تجرف أما لثلاثة أطفال بزاكورة وتعزل عددا من الداووير عن العالم الخارجي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انقلاب سيارة في الطريق الرابطة بين مدينة القنيطرة ومولاي بوسلهام | حوادث و حقوق

انقلاب سيارة في الطريق الرابطة بين مدينة القنيطرة ومولاي بوسلهام

من غرائب السياسة ... 15 حزبا سياسيا يطالبون الرئيس بوتفليقة المُقعَد بالترشح لفترة رئاسية جديدة بالجزائر | دولي

من غرائب السياسة ... 15 حزبا سياسيا يطالبون الرئيس بوتفليقة المُقعَد بالترشح لفترة رئاسية جديدة

ما علاقة لحم الحمير بطلب 15 حزب جزائري بتجديد و لاية #بوتفليقة | دولي

ما علاقة لحم الحمير بطلب 15 حزب جزائري بتجديد و لاية #بوتفليقة

السعودية تكشف حقيقة انفجار فندق للحجاج بمكة المكرمة | دولي

السعودية تكشف حقيقة انفجار فندق للحجاج بمكة المكرمة

البرلمان العربي يطالب دولا تنوي نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة بالالتزام بالقرارات | بوليتيك

البرلمان العربي يطالب دولا تنوي نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة بالالتزام بالقرارات

هام للمسافرين ومستخدمي الطريق المغاربة بمناسبة عيد الأضحى | مجتمع

هام للمسافرين ومستخدمي الطريق المغاربة بمناسبة عيد الأضحى

أميرة بلغاريا وزوجها يقومان بزيارة خاصة لمدينة الداخلة | بوليتيك

أميرة بلغاريا وزوجها يقومان بزيارة خاصة لمدينة الداخلة

عـــــاجـــل : إنا لله وإنا إليه راجعون.. المـوت يفجــع عبــد العــلي حــامي الدين | مجتمع

عـــــاجـــل : إنا لله وإنا إليه راجعون.. المـوت يفجــع عبــد العــلي حــامي الدين

مكتب الصرف : العجز التجاري يتفاقم بنسبة 8 في المائة عند متم يوليوز 2018 | اقتصاد

مكتب الصرف : العجز التجاري يتفاقم بنسبة 8 في المائة عند متم يوليوز 2018

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

السيول تجرف أما لثلاثة أطفال بزاكورة وتعزل عددا من الداووير عن العالم الخارجي

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 19:05 السيول تجرف أما لثلاثة أطفال بزاكورة وتعزل عددا من الداووير عن العالم الخارجي | مجتمع
السيول تجرف أما لثلاثة أطفال بزاكورة وتعزل عددا من الداووير عن العالم الخارجي
لقيت سيدة ثلاثينية مصرعها مساء أمس الأربعاء بجماعة ''الروحا'' التابعة لإقليم زاكورة، وذلك بعدما جرفتها مياه أحد الأودية بالمنطقة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقيت سيدة ثلاثينية مصرعها مساء أمس الأربعاء بجماعة ''الروحا'' التابعة لإقليم زاكورة، وذلك بعدما جرفتها مياه أحد الأودية بالمنطقة.

وكشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن الهالكة هي أم لثلاثة أطفال كانت تتواجد بالقرب من أحد الأودية بدوار ''زاوية الفتح'' بجماعة ''الروحا''، حيث باغتتها السيول الجارفة لتجرها لمسافة طويلة متسببة في وفاتها.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي الذين هرعوا لعين المكان وقاموا رفقة عناصر الوقاية المدنية بانتشال جثة الهالكة من بين السيول، وتم نقلها صوب مستودع الأموات فيما فتح تحقيق دقيق من أجل معرفة حيثيات وملابسات الحادث.

هذا وتجدر الإشارة أن مجموعة من المناطق الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم زاكورة تشهد خلال اليومين الأخيرين تهاطل تساقطات مطرية مصحوبة بعواصف رعدية أدت لانسداد مجموعة من المسالك الطرقية وانقطاعها وعزل عدد كبير من الدواوير والمداشر القروية عن العالم الخارجي بفعل اجتياح السيول والأودية والفيضانات للمنطقة ، كما توقفت حركة المرور بالعديد من النقط بالطرق الجهوية والإقليمية خلال 24 ساعة الماضية، نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأنهار والوديان.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب زاكورة السيول مصرع سيدة ثلاثينية تجرف انقطاع الطرق عزل الدواوير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للمسافرين ومستخدمي الطريق المغاربة بمناسبة عيد الأضحى | مجتمع

هام للمسافرين ومستخدمي الطريق المغاربة بمناسبة عيد الأضحى

عـــــاجـــل : إنا لله وإنا إليه راجعون.. المـوت يفجــع عبــد العــلي حــامي الدين | مجتمع

عـــــاجـــل : إنا لله وإنا إليه راجعون.. المـوت يفجــع عبــد العــلي حــامي الدين

المديرية العامة للأمن الوطني توضح قضية حجز واستيلاء على بضاعة معروضة للبيع على متن دراجة ثلاثية العجلات بوجدة | مجتمع

المديرية العامة للأمن الوطني توضح قضية حجز واستيلاء على بضاعة معروضة للبيع على متن دراجة ثلاثية العجلات بوجدة

أيام قليلة على حلول عيد الأضحى.. فوضى عارمة بمحطة المسافرين أولاد زيان بالدار البيضاء | مجتمع

أيام قليلة على حلول عيد الأضحى.. فوضى عارمة بمحطة المسافرين أولاد زيان بالدار البيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فضيحة حمام بركــان..كسالات يكشفن الحقيقة الكاملة | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

فضيحة حمام بركــان..كسالات يكشفن الحقيقة الكاملة

خطير.. شوفو الماء ديال الروبيني لي كيشربو الناس ديال سوق الأربعاء كيفاش داير‎ | بــووز

خطير.. شوفو الماء ديال الروبيني لي كيشربو الناس ديال سوق الأربعاء كيفاش داير‎

تصريحات صادمة بعد العثور على شاب مذبوح داخل منزله بطنجة قبل عيد الأضحى | خارج البلاطو

تصريحات صادمة بعد العثور على شاب مذبوح داخل منزله بطنجة قبل عيد الأضحى

.لحظة العثور على حارس أمن مذبوح داخل منزله قبل عيد الأضحى بطنجة | خارج البلاطو

.لحظة العثور على حارس أمن مذبوح داخل منزله قبل عيد الأضحى بطنجة

﻿

آخر المستجدات

انقلاب سيارة في الطريق الرابطة بين مدينة القنيطرة ومولاي بوسلهام | حوادث و حقوق
منذ 33 دقيقة

انقلاب سيارة في الطريق الرابطة بين مدينة القنيطرة ومولاي بوسلهام

من غرائب السياسة ... 15 حزبا سياسيا يطالبون الرئيس بوتفليقة المُقعَد بالترشح لفترة رئاسية جديدة بالجزائر | دولي

من غرائب السياسة ... 15 حزبا سياسيا يطالبون الرئيس بوتفليقة المُقعَد بالترشح لفترة رئاسية جديدة

ما علاقة لحم الحمير بطلب 15 حزب جزائري بتجديد و لاية #بوتفليقة | دولي

ما علاقة لحم الحمير بطلب 15 حزب جزائري بتجديد و لاية #بوتفليقة

السعودية تكشف حقيقة انفجار فندق للحجاج بمكة المكرمة | دولي

السعودية تكشف حقيقة انفجار فندق للحجاج بمكة المكرمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.