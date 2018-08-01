السيول تجرف أما لثلاثة أطفال بزاكورة وتعزل عددا من الداووير عن العالم الخارجي ﻿

لقيت سيدة ثلاثينية مصرعها مساء أمس الأربعاء بجماعة ''الروحا'' التابعة لإقليم زاكورة، وذلك بعدما جرفتها مياه أحد الأودية بالمنطقة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقيت سيدة ثلاثينية مصرعها مساء أمس الأربعاء بجماعة ''الروحا'' التابعة لإقليم زاكورة، وذلك بعدما جرفتها مياه أحد الأودية بالمنطقة.

وكشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن الهالكة هي أم لثلاثة أطفال كانت تتواجد بالقرب من أحد الأودية بدوار ''زاوية الفتح'' بجماعة ''الروحا''، حيث باغتتها السيول الجارفة لتجرها لمسافة طويلة متسببة في وفاتها.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي الذين هرعوا لعين المكان وقاموا رفقة عناصر الوقاية المدنية بانتشال جثة الهالكة من بين السيول، وتم نقلها صوب مستودع الأموات فيما فتح تحقيق دقيق من أجل معرفة حيثيات وملابسات الحادث.

هذا وتجدر الإشارة أن مجموعة من المناطق الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم زاكورة تشهد خلال اليومين الأخيرين تهاطل تساقطات مطرية مصحوبة بعواصف رعدية أدت لانسداد مجموعة من المسالك الطرقية وانقطاعها وعزل عدد كبير من الدواوير والمداشر القروية عن العالم الخارجي بفعل اجتياح السيول والأودية والفيضانات للمنطقة ، كما توقفت حركة المرور بالعديد من النقط بالطرق الجهوية والإقليمية خلال 24 ساعة الماضية، نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأنهار والوديان.