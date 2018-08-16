 شابان يبيعان التبن يتسببان في اندلاع النيران داخل ''فيلا'' بمارتيل ﻿
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شابان يبيعان التبن يتسببان في اندلاع النيران داخل ''فيلا'' بمارتيل

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 18:39 شابان يبيعان التبن يتسببان في اندلاع النيران داخل فيلا بمارتيل | حوادث و حقوق
شابان يبيعان التبن يتسببان في اندلاع النيران داخل ''فيلا'' بمارتيل
اندلع حريق مهول، عصر يومه الخميس، داخل ''فيلا'' توجد على مستوى الحومة الجديدة بمدينة مارتيل، ما دفع بعناصر الوقاية المدنية إلى التدخل وإخماد ألسنة النيران قبل انتشارها.

''شوف تيفي''

اندلع حريق مهول، عصر يومه الخميس، داخل ''فيلا'' توجد على مستوى الحومة الجديدة بمدينة مارتيل، ما دفع بعناصر الوقاية المدنية إلى التدخل وإخماد ألسنة النيران قبل انتشارها.

وأكد مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن مراهقين، يعملون في بيع ''التبن'' بمناسبة عيد الأضحى من المحتمل أن يكونوا وراء اندلاع النيران داخل ''الفيلا''، مشيرا إلى أن الوقاية المدنية عثرت على كمية من ''التبن'' داخل ''الفيلا''.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية بمدينة مارتيل، حلت هي الأخرى بمكان الحادث فور توصلها بإخبارية في الموضوع، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروفه وملابساته.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فيلا الحومة الجديدة النيران

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