عاجل..نهاية مروعة لحياة عون سلطة بجرسيف ﻿

لقي عون سلطة في عقده الثالث، مصرعه، عصر يومه الخميس، على إثر تعرضه لحادثة سير جد مروعة، خلال قيادته لدراجة نارية بالقرب من المحطة الطرقية بجرسيف.



"شوف تيفي"



لقي عون سلطة في عقده الثالث، مصرعه، عصر يومه الخميس، على إثر تعرضه لحادثة سير جد مروعة، خلال قيادته لدراجة نارية بالقرب من المحطة الطرقية بجرسيف.



وأوضحت مصادر محلية أن الأمر يتعلق بعون سلطة يبلغ من العمر قيد حياته 32 سنة، يعمل بالملحقة الإدارية الأولى بجرسيف، دهسته شاحنة لنقل قنينات "الغاز"، ما تسبب في مصرعه على الفور.



وأكدت المصادر ذاتها أن جثة الهالك، تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي المحلي، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث المروع.





