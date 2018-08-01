 المديرية العامة للأمن الوطني توضح قضية حجز واستيلاء على بضاعة معروضة للبيع على متن دراجة ثلاثية العجلات بوجدة ﻿
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المديرية العامة للأمن الوطني توضح قضية حجز واستيلاء على بضاعة معروضة للبيع على متن دراجة ثلاثية العجلات بوجدة

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 17:48 المديرية العامة للأمن الوطني توضح قضية حجز واستيلاء على بضاعة معروضة للبيع على متن دراجة ثلاثية العجلات بوجدة | مجتمع
المديرية العامة للأمن الوطني توضح قضية حجز واستيلاء على بضاعة معروضة للبيع على متن دراجة ثلاثية العجلات بوجدة
فتحت المديرية العامة للأمن الوطني بحثا بشأن مقطع فيديو تم تداوله أمس الأربعاء 15 على شبكة الانترنت، يوثق لعملية حجز بضاعة معروضة للبيع على متن دراجة ثلاثية العجلات، مصحوب بتعليق مفاده قيام عناصر

شوف تيفي

 

فتحت المديرية العامة للأمن الوطني بحثا بشأن مقطع فيديو تم تداوله أمس الأربعاء 15 على شبكة الانترنت، يوثق لعملية حجز بضاعة معروضة للبيع على متن دراجة ثلاثية العجلات، مصحوب بتعليق مفاده قيام عناصر الشرطة بالاستيلاء على هذه البضاعة بدون وجه حق.

وقد أظهرت نتائج البحث وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أنه بتاريخ 14 غشت الجاري، أنه أثناء قيام اللجنة المشتركة المكلفة بتحرير الملك العمومي بمدينة وجدة بمهامها على مستوى سوق طنجة، أن عملية مراقبة أمنية كشفت أن صاحب دراجة ثلاثية العجلات تستعمل في بيع الفواكه لا يتوفر على الوثائق القانونية لعربته، الأمر الذي اقتضى حجز بضاعته من قبل السلطات المحلية، فيما تكلفت عناصر شرطة المرور بإخضاع سائق الدراجة ومالكها المفترض للإجراءات القانونية الضرورية.

وأضاف البلاغ أن "عناصر شرطة المرورعملت على قطر الدراجة النارية وإحالة مالكها على دائرة الشرطة المختصة ترابيا، وذلك لمباشرة الأبحاث الضرورية إلى أن تم التحقق من سلامة وضعيتها القانونية".

ونفت المديرية العامة، يضيف البلاغ،" كافة الادعاءات والاتهامات الكاذبة الموجهة لعناصرها في هذا المقطع، فهي تؤكد أن الأمر يتعلق بعملية تندرج في إطار مهام الشرطة الإدارية، تعاملت مصالح الأمن مع الشق المتعلق منها بمخالفة مدونة السير والجولان."

‫شوف تيفي

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