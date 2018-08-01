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أيام قليلة على حلول عيد الأضحى.. فوضى عارمة بمحطة المسافرين أولاد زيان بالدار البيضاء

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 16:59 أيام قليلة على حلول عيد الأضحى.. فوضى عارمة بمحطة المسافرين أولاد زيان بالدار البيضاء | مجتمع
أيام قليلة على حلول عيد الأضحى.. فوضى عارمة بمحطة المسافرين أولاد زيان بالدار البيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن محطة أولاد زيان الطرقية بمدينة الدار البيضاء، تعرف خلال الأسبوع الجاري، حالة فوضى عارمة، أيام قليلة من حلول عيد الأضحى، نظرا للاجراءات المحتشمة المتخذة من الإدارة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن محطة أولاد زيان الطرقية بمدينة الدار البيضاء، تعرف خلال الأسبوع الجاري، حالة فوضى عارمة، أيام قليلة من حلول عيد الأضحى، نظرا للاجراءات المحتشمة المتخذة من الإدارة المكلفة بتسيير المحطة، وبسبب المضاربات وارتفاع أسعار التذاكر.

وأوضح المصدر ذاته أن العديد من المسافرين، عجزوا يومه الأربعاء، من الحصول على تذاكر السفر، مشددا في الوقت نفسه أن أصحاب حافلات نقل المسافرين، استغلوا هذه المناسبة الدينية من أجل مضاعفة أسعار التذاكر، مستغلين بذلك غياب المراقبة وحالة الفوضى التي تعرفها المحطة.

وحمل ذات المصدر المسؤولية المباشرة لحالة الفوضى التي تعرفها المحطة للإدارة المكلفة بتسييرها، وأيضا لوزارة النقل التي لم تقم بأي خطوات تهدف لحماية المسافرين من ارتفاع أسعار تذاكر السفر خلال الأسبوع الذي يسبق حلول عيد الأضحى.

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المغرب شوف تيفي محطة ولاد زيان السفر المسافرين المحطة الطرقية

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