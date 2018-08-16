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عاجل..جريمة بشعة وسط مقبرة بمدينة العرائش+صور

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 16:41 عاجل..جريمة بشعة وسط مقبرة بمدينة العرائش+صور | حوادث و حقوق
عاجل..جريمة بشعة وسط مقبرة بمدينة العرائش+صور
شهدت مقبرة للا منانة المتواجدة وسط مدينة العرائش، يومه الخميس، جريمة بشعة، بطلها شاب، أقدم على توجيه طعنات لشخص حل بالمقبرة من أجل دفن والده المتوفى.

"شوف تيفي"

شهدت مقبرة للا منانة المتواجدة وسط مدينة العرائش، يومه الخميس، جريمة بشعة، بطلها شاب، أقدم على توجيه طعنات لشخص حل بالمقبرة من أجل دفن والده المتوفى.

وأوضحت مصادر محلية أن شابا مكلفا بملإ قنينات المياه من صنبور بالمقبرة، دخل في خلاف مع شخص حول أحقيته في الحصول على المياه مجانا، قبل أن تتطور الأمور، حيث أقدم الشاب على طعن الضحية بواسطة سلاح أبيض على مستوى الكلية.

وأكدت ذات المصادر أن الضحية تم نقله في حالة خطيرة إلى مستشفى للا مريم لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما تمكنت المصالح الأمنية من إيقاف الشاب المتورط في هذا الفعل الإجرامي.

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