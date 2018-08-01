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مغربي ينجو بأعجوبة من الموت بفاجعة جسر جنوى بإيطاليا

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 16:37 مغربي ينجو بأعجوبة من الموت بفاجعة جسر جنوى بإيطاليا | حوادث و حقوق
مغربي ينجو بأعجوبة من الموت بفاجعة جسر جنوى بإيطاليا
كشف مهاجر مغربي مقيم بالديار الإيطالية، عن تفاصيل مثيرة عن نجاته من الموت بأعجوبة في حادث انهيار جسر جنوى شمالي إيطاليا، والذي خلف مصرع حوالي 38 شخصا من بينهم فرنسيين.

''شوف تيفي''

كشف مهاجر مغربي مقيم بالديار الإيطالية، عن تفاصيل مثيرة عن نجاته من الموت بأعجوبة في حادث انهيار جسر جنوى شمالي إيطاليا، والذي خلف مصرع حوالي 38 شخصا من بينهم فرنسيين.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فإن الأمر يتعلق بمغربي أب يبلغ من العمر 37 سنة، كان عائدا من مهمة تسليم إحدى البضائع لمتجر “باسكو”، وتوقفت الشاحنة التي يقودها عند الحافة بعد انهيار الجسر، مشيرة إلى أنه قال بعد الحادث: ''رأيت الجسر ينهار أمامي. بكل السيارات التي كانت عليه في تلك اللحظة''.

وأبرزت المصادر ذاتها أن المغربي تمكن من الضغط على فرامل الشاحنة ليجبرها على التوقف على بعد أمتار قليلة فقط من موقع الانهيار.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي جنوى جسر مغربي متجر الشاحنة

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