 بالفيديو .. ممرضة جالسة فوق مكتب وتلعب برجليها بمستشفى السلامة قلعة السراغنة ﻿
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بالفيديو .. ممرضة جالسة فوق مكتب وتلعب برجليها بمستشفى السلامة قلعة السراغنة

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 16:32 بالفيديو .. ممرضة جالسة فوق مكتب وتلعب برجليها بمستشفى السلامة قلعة السراغنة | مجتمع
بالفيديو .. ممرضة جالسة فوق مكتب وتلعب برجليها بمستشفى السلامة قلعة السراغنة
تداول العديد من رواد ونشطاء موقــع التواصــل الاجتماعي ''فيسبوك'' فيديو من المحتمل أنه يعود لممرضة في المستعجلات بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة.

شـوف تيفي

تداول العديد من رواد ونشطاء موقــع التواصــل الاجتماعي ''فيسبوك'' فيديو من المحتمل أنه يعود لممرضة في المستعجلات بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة.

وتظهر الممرضة خلال الفيديو الذي انتشر بشكل واســع وهي جالسة فوق مكتب وتلعب برجليها في الوقت الذي يتواجد فيه عدد كبير من المواطنين ينتظرون بذات المستشفى.

وعلق فيسبوكيون على الفيديو بالقول '' والله حتى عيب وعار و حشومة لأنها يجب عليها الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام خصوصيات المكان فهذه مؤسسة صحية وليس حديقة عمومية...'' .

ويأتي هذا المشهد المثيرفي خضم الجدال الوطني عن مسار القطاع الصحي وأدائه في المغرب وبعد تنامي الاحتجاجات على المستشفيات المغربية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب وزارة الصحة قلعة السراغنة

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