 النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات تكشف عن ظروف العمل بمطار محمد الخامس بالبيضاء ﻿
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النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات تكشف عن ظروف العمل بمطار محمد الخامس بالبيضاء

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 16:17 النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات تكشف عن ظروف العمل بمطار محمد الخامس بالبيضاء | اقتصاد
النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات تكشف عن ظروف العمل بمطار محمد الخامس بالبيضاء
خرجت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الأربعاء، عن صمتها ساعات بعد الكشف عن مضامين الاتفاق المبرم مع شركة الخطوط الملكية المغربية،

"شوف تيفي"

خرجت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الأربعاء، عن صمتها ساعات بعد الكشف عن مضامين الاتفاق المبرم مع شركة الخطوط الملكية المغربية، وذلك حتى يتم إيقاف إضراب ربابنة الطائرات، وتطرقت للعديد من النقاط الخاصة بظروف العمل بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وأشارت النقابة في بلاغها إلى العديد من النقاط الخاصة بظروف العمل بالمطار وبعض الأمور التي تقع بين العاملين، ومن بينها أن موظفا بشركة الخطوط الملكية المغربية، قام مؤخرا بإهانة زميل له بمطار محمد الخامس، ووجه اتهامات خطيرة لشخص يمثل السلطة المختصة.

وأبرزت النقابة كذلك أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء إذا ما تعرض عمال آخرون للإهانة، مشددة على أن هذه الإهانات تعتبر اعتداء يعاقب عليه القانون.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النقابة ربابنة الطائرات شركة الخطوطة الملكية المغربية

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