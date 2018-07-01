وزيرالثقافة والاتصال يستقبل أعضـاء الفدرالية المغربية للإعلام لمناقشة مستجدات قطاع الصحافة ﻿

استقبل محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، يومه الخميس 16 غشت 2018، بمقر وزارة الاتصال بالعاصمة الرباط، رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية للإعلام، لمناقشة وتدارس مستجدات قطاع الصحافة

"شوف تيفي"

استقبل محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، يومه الخميس 16 غشت 2018، بمقر وزارة الاتصال بالعاصمة الرباط، رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية للإعلام، لمناقشة وتدارس مستجدات قطاع الصحافة والنشر بالمغرب.

وأكد الوزير، في هذا اللقاء، أن الوزارة التي يشرف عليها حريصة على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر لضمان حق المواطن في إعلام متعدد حر وصادق ومسؤول ومهني، وضمان الحق لكل صحافي في الإعلام أو النشر، مؤكدا شروعها في تفعيل الإجراءات الرامية للنهوض بقطاع الصحافة، من خلال إرساء حرية الصحافة والنشر والعمل على الارتقاء بالقطاع عبر تنظيمه والارتقاء به وبمنتوجه الإعلامي، بهدف رفع التحديات المرتبطة بقطاع الصحافة والإعلام.

وتطرق النقاش بحضور الوزير لسبل تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، وتم التطرق كذلك لمؤسسة المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها مؤسسة تسهر على تنظيم مجال مهنة الصحافة، بالإضافة إلى مناقشة الورش المرتبط بمشروع المرسوم القاضي بإعادة تنظيم الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، كإطار قانوني لنظام الدعم، بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد.

وشدد الوزير على حرص الوزارة في إعمال مقاربة تشاركية فعلية، وانفتاحها على جميع الهيئات المتدخلة في قطاع الصحافة والإعلام، وكذا استعدادها للعمل من أجل استكمال الأوراش الراهنة والمستقبلية المرتبطة بالقطاع، مع العمل على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف مهنة الصحافة وعلى التقيد بالقوانين المتعلقة بمزاولتها.





