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''السياحة الثقافية والترويج الإعلامي'' تجمع الوزير ''محمد الأعرج'' مع الجمعية المغربية للصحافيين والكتاب

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 15:38 السياحة الثقافية والترويج الإعلامي تجمع الوزير محمد الأعرج مع الجمعية المغربية للصحافيين والكتاب | بوليتيك
''السياحة الثقافية والترويج الإعلامي'' تجمع الوزير ''محمد الأعرج'' مع الجمعية المغربية للصحافيين والكتاب
عقد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، يوم الاثنين 13 غشت 2018، بمقر قطاع الاتصال، اجتماعا مع أعضاء الجمعية المغربية للصحافيين والكتاب في مجال السياحة، بحضور رئيس الجمعية.

شوف تيفي

عقد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، يوم الاثنين 13 غشت 2018، بمقر قطاع الاتصال، اجتماعا مع أعضاء الجمعية المغربية للصحافيين والكتاب في مجال السياحة، بحضور رئيس الجمعية.

وحسب ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فيأتي هذا اللقاء، في إطار التهييء للمؤتمر السنوي للفيدرالية الدولية للصحافيين والكتاب في مجال السياحة، الذي سينعقد بمدينة مراكش ما بين 29 نونبر و 3 دجنبر 2018، حيث عبر أعضاء الجمعية من خلاله عن انتظاراتهم من وزارة الثقافة والاتصال بخصوص تنظيم هذا المؤتمر، الذي سيعرف حضور حوالي 350 صحافيا أجنبيا.

خلال هذا الاجتماع، أكد الوزير، على أهمية هذا الحدث الدولي، لما له من انعكاسات ايجابية من شأنها الترويج لصورة المملكة على المستوى العالمي، كوجهة سياحية وثقافية متميزة، تزخر بتراث ثقافي وحضاري متعدد، أو كبلد مستقر وآمن ومتسامح ومنفتح على كل الثقافات.

وفي نفس السياق، تم التداول حول إمكانية تنظيم جائزة سنوية تخص الأعمال الصحفية المتميزة في مجال السياحة الثقافية، مع إصدار مطبوع دوري مختص بالمآثر السياحية .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الرباط الوزير الأعرج وزير الاتصال والثقافة

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