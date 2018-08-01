 القيادي ''عبد اللطيف وهبي'' يطالب ''نزهة الوافي'' بفتح تحقيق في خروقات ''الملوثين الكبار'' بشمال أكادير ﻿
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القيادي ''عبد اللطيف وهبي'' يطالب ''نزهة الوافي'' بفتح تحقيق في خروقات ''الملوثين الكبار'' بشمال أكادير

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 15:34 القيادي عبد اللطيف وهبي يطالب نزهة الوافي بفتح تحقيق في خروقات الملوثين الكبار بشمال أكادير | بوليتيك
القيادي ''عبد اللطيف وهبي'' يطالب ''نزهة الوافي'' بفتح تحقيق في خروقات ''الملوثين الكبار'' بشمال أكادير
وجه القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ''عبد اللطيف وهبي'' سؤالا كتابيا لكاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ''نزهة الوافي''، يطالبها من خلاله بفتح تحقيق عاجل فيما باتت تشهده منطقة أنزا الواقعة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

وجه القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ''عبد اللطيف وهبي'' سؤالا كتابيا لكاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ''نزهة الوافي''، يطالبها من خلاله بفتح تحقيق عاجل فيما باتت تشهده منطقة أنزا الواقعة بالمدخل الغربي لمدينة أكادير من تلوث بيئي خطير، وتجاوزات مجموعة من المصانع والمعامل الخاصة بتصبير ''السردين''، التي تنفث موادا سامة في الهواء، وتضر بصحة المواطنين بالمنطقة.

وأكد ''وهبي'' في مراسلته التي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منها، أن منطقة أنزا تعيش على وقع كارثة بيئية وصحية عمرت لسنوات طويلة وناجمة عن الحجم الهائل للدخان السام المنبعث من الوحدات الصناعية المتمركزة بالمنطقة، وهو ما يتسبب في أضرار جسيمة بصحة الساكنة والبيئة.

وأضاف ذات المتحدث أن هذا المشكل أصبح يؤرق بال الساكنة المحلية والتي دقت ناقوس الخطر في أكثر من مناسبة وخرجت رفقة مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمدنية والفعاليات السياسية في وقفات احتجاجية تنديدا بالوضع البيئي الخطير، انخرط فيها المجتمع المدني وهيئات سياسية ونقابية، غير أن السلطات المعنية والجهات المختصة لم تحرك ساكنا.

وطالب وهبي من ''نزهة الوافي'' بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق في ما تعرفه منطقة أنزا من خروقات بيئية، وذلك بإيفاد لجنة للمنطقة، مع تحديد خطة العمل التي ستنهجها الوزارة لوقف هذه الكارثة البيئية التي تنخر جسد الساكنة المحلية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير القيادي وهبي عبد اللطيف يطالب نزهة الوافي فتح تحقيق في خروقات الملوثين الكبار أنزا

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