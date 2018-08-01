حفل زفاف باشتوكة أيت بها يتحول إلى جنازة ﻿

تحول حفل زفاف ليلة أمس الأربعاء بدوار ''أيت وكمار'' التابع ترابيا لجماعة ''وادي الصفاء'' إقليم اشتوكة ايت بها إلى فاجعة مؤلمة بعدما لقيت امرأة أربعينية مصرعها جراء تعرضها لصعقة كهربائية داخل المنزل

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تحول حفل زفاف ليلة أمس الأربعاء بدوار ''أيت وكمار'' التابع ترابيا لجماعة ''وادي الصفاء'' إقليم اشتوكة ايت بها إلى فاجعة مؤلمة بعدما لقيت امرأة أربعينية مصرعها جراء تعرضها لصعقة كهربائية داخل المنزل الذي يشهد مراسيم الحفل.

وحسب مصدر مطلع لقناة ''شوف تيفي''، فالهالكة أرملة وأم لطفلين كانت تشتغل بالعرس الذي أقامته إحدى الأسر بالدوار السالف الذكر كـ ''طباخة''، قبل أن ينقطع التيار الكهربائي عن المنزل فجأة، وتصاب الهالكة جراء الانقطاع بصعقة كهربائية، حينما كانت تحاول فتح الثلاجة لتسقط مغشيا عليها على الأرض.

وأضاف ذات المصدر، أنه جرى نقل الضحية على متن سيارة إسعاف، تابعة لإحدى الجمعيات صوب المستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى، وبعد وصولها وإخضاعها للفحوصات الطبية تبين للطاقم الطبي أن حالتها جد خطيرة ليتقرر توجيهها نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني، غير أن القدر عجل بوفاتها وهي في طريقها نحو مدينة أكادير.

وخلف الحادث موجة من الحزن والأسى في صفوف كل الحاضرين بحفل الزفاف الذين صدموا من هول الفاجعة التي حولت فرحة الزفاف إلى مأساة.