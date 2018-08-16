إيقــاف 6 عنـاصر يتاجرون بالمخدرات بدرب السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بدرب السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء في الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء 16 غشت 2018، من إيقاف 6 أشخاص على خلفية الاتجار في المخدرات.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بدرب السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء في الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء 16 غشت 2018، من إيقاف 6 أشخاص على خلفية الاتجار في المخدرات.

وحسب مصادر "شوف تيفي" فالمشتبـه بهم قـدموا من نواحي شمال المغرب "الجبل" ليوزعوا الحشيش على "البزناسة" ، حيث توصلت الشرطة القضائية بإخباريات من طرف ساكنة الحي، وداهموهم حول الساعة السابعة من صباح اليوم بشارع بوشعيب الدكالي ، وبعد الكشف عن هويتهم تبين أن عنصرين منهم من ذوي السوابق العدلية.

وأضافت ذات المصادر أنه تم حجز ما قدره 25 ألف درهم و 15 كيلو من مادة "الشيرا "، عبارة عن صفائح "الحشيش" وحلي ذهبية ومجوهرات و"كاميرات" التصوير .

وتم وضــع الموقوفين تحت أنظـار الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين والإجراءات القانونية اللازمة كما تمت إحالة "كاميرات التصوير" على الخبرة التقنية لمعرفة مضامينها .