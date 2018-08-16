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إيقــاف 6 عنـاصر يتاجرون بالمخدرات بدرب السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 14:31 إيقــاف 6 عنـاصر يتاجرون بالمخدرات بدرب السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق
إيقــاف 6 عنـاصر يتاجرون بالمخدرات بدرب السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بدرب السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء في الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء 16 غشت 2018، من إيقاف 6 أشخاص على خلفية الاتجار في المخدرات.

شوف تيفي

 تمكنت عناصر الشرطة القضائية بدرب السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء في الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء 16 غشت 2018، من إيقاف 6 أشخاص على خلفية الاتجار في المخدرات.

وحسب مصادر "شوف تيفي" فالمشتبـه بهم قـدموا من نواحي شمال المغرب "الجبل" ليوزعوا الحشيش على "البزناسة" ، حيث توصلت الشرطة القضائية بإخباريات من طرف ساكنة الحي، وداهموهم حول الساعة السابعة من صباح اليوم بشارع بوشعيب الدكالي ، وبعد الكشف عن هويتهم تبين أن عنصرين منهم من ذوي السوابق العدلية.

وأضافت ذات المصادر أنه تم حجز ما قدره 25 ألف درهم و 15 كيلو من مادة "الشيرا "، عبارة عن صفائح "الحشيش" وحلي ذهبية ومجوهرات و"كاميرات" التصوير .

وتم وضــع الموقوفين تحت أنظـار الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين والإجراءات القانونية اللازمة كما تمت إحالة "كاميرات التصوير" على الخبرة التقنية لمعرفة مضامينها .

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الحراسة النظرية الشرطة القضائية المخدرات

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