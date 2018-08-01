ابتداء من شهر شتنبر المقبل .. وداعا للمس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم ﻿

أعاد المغاربة خلال الأسبوع الجاري، تداول العديد من القوانين التي تمت المصادقة عليها قبل أشهر، والتي من المنتظر أن يتم الشروع في تطبيقها ابتداء من شهر شتنبر المقبل، ومن بينها الفصل رقم 2-474 والذي

''شوف تيفي''

أعاد المغاربة خلال الأسبوع الجاري، تداول العديد من القوانين التي تمت المصادقة عليها قبل أشهر، والتي من المنتظر أن يتم الشروع في تطبيقها ابتداء من شهر شتنبر المقبل، ومن بينها الفصل رقم 2-474 والذي يؤكد الحبس لمدة ثلاثة سنوات وغرامة من ألفين إلى عشرين ألف درهم في حق كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو من قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

وتفاعل آلاف النشطاء الفيسبوكيين مع هذا الفصل الجديد، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير به، مؤكدين أن تطبيقه سيساهم في وضع حد لكل من تسول له نفسه التشهير بأشخاص من أجل تشويه سمعتهم والمس بحياتهم الشخصية.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء بإصدار عقوبة تتجاوز الثلاث سنوات، في حق من يتأكد تورطه في تشويه سمعة ضحاياه، وخاصة الفتيات اللائي يجدن أنفسهن ضحايا أشخاص، يقدمون على نشر صورهن وربطها بتعليقات فاضحة وخطيرة، قد تكون سببا في تحويل حياتهن لجحيم.