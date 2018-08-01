 إطلاق هشتاغ وتفاصيل مثيرة عن اعتقال مواطن بعد وفاة ابنته بسبب الإهمال داخل مستشفى بمدينة الجديدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال يرفض استقبال طفل صغير رغم خطورة مرضه | مجتمع

المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال يرفض استقبال طفل صغير رغم خطورة مرضه

السياحة الثقافية والترويج الإعلامي تجمع الوزير محمد الأعرج مع الجمعية المغربية للصحافيين والكتاب | بوليتيك

''السياحة الثقافية والترويج الإعلامي'' تجمع الوزير ''محمد الأعرج'' مع الجمعية المغربية للصحافيين

القيادي عبد اللطيف وهبي يطالب نزهة الوافي بفتح تحقيق في خروقات الملوثين الكبار بشمال أكادير | بوليتيك

القيادي ''عبد اللطيف وهبي'' يطالب ''نزهة الوافي'' بفتح تحقيق في خروقات ''الملوثين الكبار'' بشمال

سيارة سبها: التقارب بين ميلشيات “البوليساريو” والتنظيمات الإرهابية | بوليتيك

سيارة سبها: التقارب بين ميلشيات “البوليساريو” والتنظيمات الإرهابية

حفل زفاف باشتوكة أيت بها يتحول إلى جنازة | حوادث و حقوق

حفل زفاف باشتوكة أيت بها يتحول إلى جنازة

إيقــاف 6 عنـاصر يتاجرون بالمخدرات بدرب السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

إيقــاف 6 عنـاصر يتاجرون بالمخدرات بدرب السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء

ابتداء من شهر شتنبر المقبل .. وداعا للمس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم | بوليتيك

ابتداء من شهر شتنبر المقبل .. وداعا للمس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم

فوز ابراهيم أبو بكر كيتا رئيسًا لمالي بولاية ثانية | بوليتيك

فوز ابراهيم أبو بكر كيتا رئيسًا لمالي بولاية ثانية

إطلاق هشتاغ وتفاصيل مثيرة عن اعتقال مواطن بعد وفاة ابنته بسبب الإهمال داخل مستشفى بمدينة الجديدة | مجتمع

إطلاق هشتاغ وتفاصيل مثيرة عن اعتقال مواطن بعد وفاة ابنته بسبب الإهمال داخل مستشفى بمدينة الجديدة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

إطلاق هشتاغ وتفاصيل مثيرة عن اعتقال مواطن بعد وفاة ابنته بسبب الإهمال داخل مستشفى بمدينة الجديدة

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 14:31 إطلاق هشتاغ وتفاصيل مثيرة عن اعتقال مواطن بعد وفاة ابنته بسبب الإهمال داخل مستشفى بمدينة الجديدة | مجتمع
إطلاق هشتاغ وتفاصيل مثيرة عن اعتقال مواطن بعد وفاة ابنته بسبب الإهمال داخل مستشفى بمدينة الجديدة
بعد أيام من اعتقاله، على خلفية احتجاجه داخل مستشفى محمد الخامس بمدينة الجديدة إثر وفاة ابنته القاصرة، قام العديد من النشطاء الفيسبوكيين بإطلاق هشتاغ جديد تحت عنوان: '' طلقوا سراحي لادفن ابنتي ''،

''شوف تيفي''

بعد أيام من اعتقاله، على خلفية احتجاجه داخل مستشفى محمد الخامس بمدينة الجديدة إثر وفاة ابنته القاصرة، قام العديد من النشطاء الفيسبوكيين بإطلاق هشتاغ جديد تحت عنوان: '' طلقوا سراحي لادفن ابنتي ''، وذلك للتضامن مع هذا المواطن حتى يتم إطلاق سراحه لكي يحضر مراسم دفن ابنته.

وعلاقة بالموضوع، فقد دعا مكتب فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالجديدة إلى وقفة احتجاجية اليوم الخميس 16 غشت 2018 على الساعة الحادية عشر، وأكد في بلاغ له متابعته تطورات ملف وفاة شابة تبلغ من العمر 17 سنة (ف-ق) في المستشفى الإقليمي بالجديدة محمد الخامس بعد أسبوع من تواجدها بالمستشفى، حيث لم تتلق الرعاية الصحية حسب ما صرح به أفراد أسرتها الذين يؤكدون تعرضهم لمساومات والضغط عليهم من أجل دفع إتاوات فقط لرؤية المريضة، حيث أدى هذا الوضع إلى احتقان لدى العائلة خصوصا بعد أن قامت إحدى المنظفات بصفع (ل-ع) والاعتداء عليه جسديا، قبل أن يتم إيقافه وتقديمه لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة والذي قرر متابعته في حالة اعتقال.

وأكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تضامنه التام واللامشروط مع أسرة الضحية والمعتقل (ل-ع) الذي قدم ككبش فداء للتستر على ممارسات تمس مهنة الطب في الصميم، والتماسه من القضاء المغربي للعمل على أنصاف عائلة الهالكة الذين يعيشون حالة نفسية صعبة نتيجة وفاة ابنتهم في ظروف غامضة واعتقال رب الأسرة نتيجة شكاية كيدية للتغطية على تعريضه للإهانة والإعتداء من طرف عاملة النظافة التي لا يحق لها التواصل مع المرضى وعائلتهم حيث اصبحت عاملات النظافة وحراس الأمن الخاص يتحكمون في تسيير المستشفى، مطالبا القضاء المغربي بفتح تحقيق حول أسباب وملابسات الوفاة وترتيب الجزاء على المتسببين في وفاة الشابة بعد 3 أيام دون أي علاج.

ووجه المكتب الدعوة لكافة الجمعيات الحقوقية والنقابية والمهتمين بالجديدة إلى تشكيل جبهة محلية من أجل العمل على قطاع صحة عمومي جيد وفضح العديد من الممارسات الإجرامية المرتبطة بالطب العمومي والخاص من تفشي الرشوة والمحسوبية وغياب روح المسؤولية مع الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم المرتبطة بممارسة مهنة الطب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجمعيات الحقوقية الجديدة الوفاة الإهمال الرشوة المحسوبية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال يرفض استقبال طفل صغير رغم خطورة مرضه | مجتمع

المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال يرفض استقبال طفل صغير رغم خطورة مرضه

عاجل وهام للمغاربة..هذه هي مواعيد صلاة عيد الأضحى بمختلف المدن المغربية | مجتمع

عاجل وهام للمغاربة..هذه هي مواعيد صلاة عيد الأضحى بمختلف المدن المغربية

طقس حار وأمطار رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الخميس | مجتمع

طقس حار وأمطار رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الخميس

تنظيم الدولة الإسلامية يهدد مغربيات بسوريا يعانين من سوء المعاملة ويفضلن العودة إلى المغرب | مجتمع

''تنظيم الدولة الإسلامية'' يهدد مغربيات بسوريا يعانين من سوء المعاملة ويفضلن العودة إلى المغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. مبادرة رائعة.. سيدة مغربية تحول منزلها إلى مركز لاستقبال مرضى السرطان وتأمين احتياجاتهم خلال فترة إقامتهم للعلاج في العاصمة الرباط | قنوات أخرى
منذ 56 دقيقة

بالفيديو.. مبادرة رائعة.. سيدة مغربية تحول منزلها إلى مركز لاستقبال مرضى السرطان وتأمين احتياجاتهم خلال فترة إقامتهم للعلاج في العاصمة الرباط

هــام للمغاربة..أزيد من 8 ملايين رأس غنم في الأسواق المغربية بمناسبة عيد الأضحى..والعرض يفوق الطلب | بــووز

هــام للمغاربة..أزيد من 8 ملايين رأس غنم في الأسواق المغربية بمناسبة عيد الأضحى..والعرض يفوق الطلب

بالفيديو..تصريح صــادم للشابة التي لسعتها أفعى سامة بأزيلال | بــووز

بالفيديو..تصريح صــادم للشابة التي لسعتها أفعى سامة بأزيلال

بالفيديو..مــغاربة و المساواة في الإرث | نسولو الناس

بالفيديو..مــغاربة و المساواة في الإرث

﻿

آخر المستجدات

المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال يرفض استقبال طفل صغير رغم خطورة مرضه | مجتمع
منذ 6 دقائق

المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال يرفض استقبال طفل صغير رغم خطورة مرضه

السياحة الثقافية والترويج الإعلامي تجمع الوزير محمد الأعرج مع الجمعية المغربية للصحافيين والكتاب | بوليتيك

''السياحة الثقافية والترويج الإعلامي'' تجمع الوزير ''محمد الأعرج'' مع الجمعية المغربية للصحافيين

القيادي عبد اللطيف وهبي يطالب نزهة الوافي بفتح تحقيق في خروقات الملوثين الكبار بشمال أكادير | بوليتيك

القيادي ''عبد اللطيف وهبي'' يطالب ''نزهة الوافي'' بفتح تحقيق في خروقات ''الملوثين الكبار'' بشمال

سيارة سبها: التقارب بين ميلشيات “البوليساريو” والتنظيمات الإرهابية | بوليتيك

سيارة سبها: التقارب بين ميلشيات “البوليساريو” والتنظيمات الإرهابية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.