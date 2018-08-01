إطلاق هشتاغ وتفاصيل مثيرة عن اعتقال مواطن بعد وفاة ابنته بسبب الإهمال داخل مستشفى بمدينة الجديدة ﻿

بعد أيام من اعتقاله، على خلفية احتجاجه داخل مستشفى محمد الخامس بمدينة الجديدة إثر وفاة ابنته القاصرة، قام العديد من النشطاء الفيسبوكيين بإطلاق هشتاغ جديد تحت عنوان: '' طلقوا سراحي لادفن ابنتي ''،

''شوف تيفي''

بعد أيام من اعتقاله، على خلفية احتجاجه داخل مستشفى محمد الخامس بمدينة الجديدة إثر وفاة ابنته القاصرة، قام العديد من النشطاء الفيسبوكيين بإطلاق هشتاغ جديد تحت عنوان: '' طلقوا سراحي لادفن ابنتي ''، وذلك للتضامن مع هذا المواطن حتى يتم إطلاق سراحه لكي يحضر مراسم دفن ابنته.

وعلاقة بالموضوع، فقد دعا مكتب فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالجديدة إلى وقفة احتجاجية اليوم الخميس 16 غشت 2018 على الساعة الحادية عشر، وأكد في بلاغ له متابعته تطورات ملف وفاة شابة تبلغ من العمر 17 سنة (ف-ق) في المستشفى الإقليمي بالجديدة محمد الخامس بعد أسبوع من تواجدها بالمستشفى، حيث لم تتلق الرعاية الصحية حسب ما صرح به أفراد أسرتها الذين يؤكدون تعرضهم لمساومات والضغط عليهم من أجل دفع إتاوات فقط لرؤية المريضة، حيث أدى هذا الوضع إلى احتقان لدى العائلة خصوصا بعد أن قامت إحدى المنظفات بصفع (ل-ع) والاعتداء عليه جسديا، قبل أن يتم إيقافه وتقديمه لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة والذي قرر متابعته في حالة اعتقال.

وأكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تضامنه التام واللامشروط مع أسرة الضحية والمعتقل (ل-ع) الذي قدم ككبش فداء للتستر على ممارسات تمس مهنة الطب في الصميم، والتماسه من القضاء المغربي للعمل على أنصاف عائلة الهالكة الذين يعيشون حالة نفسية صعبة نتيجة وفاة ابنتهم في ظروف غامضة واعتقال رب الأسرة نتيجة شكاية كيدية للتغطية على تعريضه للإهانة والإعتداء من طرف عاملة النظافة التي لا يحق لها التواصل مع المرضى وعائلتهم حيث اصبحت عاملات النظافة وحراس الأمن الخاص يتحكمون في تسيير المستشفى، مطالبا القضاء المغربي بفتح تحقيق حول أسباب وملابسات الوفاة وترتيب الجزاء على المتسببين في وفاة الشابة بعد 3 أيام دون أي علاج.

ووجه المكتب الدعوة لكافة الجمعيات الحقوقية والنقابية والمهتمين بالجديدة إلى تشكيل جبهة محلية من أجل العمل على قطاع صحة عمومي جيد وفضح العديد من الممارسات الإجرامية المرتبطة بالطب العمومي والخاص من تفشي الرشوة والمحسوبية وغياب روح المسؤولية مع الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم المرتبطة بممارسة مهنة الطب.