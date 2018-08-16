النائبة البرلمانية ''زينب قيوح'' تطالب بفتح تحقيق في وفاة طفلة بلسعة عقرب بأولاد تايمة ﻿

دخلت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي ''زينب قيوح'' على خط وفاة الطفلة ''ح.ح'' البالغة من العمر 8 سنوات بجماعة الكدية البيضاء بإقليم تارودانت جراء إصابتها بلسعة عقرب يوم الإثنين الماضي، وذلك

شوف تيفي:أولاد تايمة

دخلت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي ''زينب قيوح'' على خط وفاة الطفلة ''ح.ح'' البالغة من العمر 8 سنوات بجماعة الكدية البيضاء بإقليم تارودانت جراء إصابتها بلسعة عقرب يوم الإثنين الماضي، وذلك بمساءلتها لرئيس مجلس النواب ومطالبته بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ظروف وملابسات وفاة الطفلة وغيرها من المواطنين والمواطنات بمختلف ربوع المملكة بسبب لسعات العقارب وغياب الأمصال عن المراكز الصحية، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.سجلت ''زينب قيوح'' في سؤالها الكتابي الموجه لرئيس مجلس النواب، والذي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه ''سجلت'' أسفها الشديد من الوفيات المسترسلة للأطفال بسبب سم العقارب بمختلف مدن المملكة، نتيجة انعدام العناية اللازمة والإسعافات الضرورية التي من المفروض أن يتم تقديمها في حينها، وعلى وجه الإستعجال.

وشددت النائبة البرلمانية، في رسالتها على أن غياب المصل المضاد لسم العقارب من المستشفى المحلي لأولاد تايمة، هو الذي جعل أسرة الطفلة تنقلها نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير بحثا عن دواء للسعة العقرب، لتفارق بذلك الحياة قبل وصولها للمستشفى.

وفي ختام مراسلتها، تساءلت ''قيوح'' عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها قصد الحد من نزيف الوفيات، وتوفير المصل المضاد للسعات العقارب بشكل دائم وبمختلف المراكز الصحية والمستشفيات العمومية، تجنبا لوقوع المزيد من الحوادث التي يذهب ضحيتها مواطنات ومواطنون في عمر الزهور.

ويأتي هذا بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات يوم الاثنين الماضي متأثرة بلسعة عقرب، أصيبت بها حينما كانت تلهو بالقرب من منزل أسرتها بالكدية، ما جعل والديها يسارعان لنقلها في حالة حرجة نحو المركز الصحي بمركز جماعة ''الكدية البيضاء'' وفور اطلاع الأطر الطبية على حالتها جرى نقلها مباشرة للمستشفى المحلي بأولاد تايمة، ونظرا لعدم توفره على مصل مضاد للعقارب تم توجيهها نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني، حيث فارقت الحياة وهي في الطريق متأثرة بالسم القاتل.