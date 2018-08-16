عاجل وهام للمغاربة..هذه هي مواعيد صلاة عيد الأضحى بمختلف المدن المغربية ﻿

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يومه الخميس، عن موعد صلاة عيد الأضحى، يوم الأربعاء 22 غشت 2018، بالعديد من المدن المغربية من بينها الخميسات وجرسيف وتاوريرت وفاس.

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يومه الخميس، عن موعد صلاة عيد الأضحى، يوم الأربعاء 22 غشت 2018، بالعديد من المدن المغربية من بينها الخميسات وجرسيف وتاوريرت وفاس.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المندوية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة فاس مكناس والمجلس العلمي المحلي لفاس، أعلن أن صلاة عيد الأضحى لهذه السنة 1439هـ ستقام على الساعة السابعة والنصف (07:30) يوم العيد بالمصليات الرسمية لمدينة فاس.

وأكدت الوزارة أن المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتاوريرت، أعلنت بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي أن صلاة عيد الأضحى لعام 2018/1439 ستقام ابتداء من الساعة السابعة والنصف صباحا بمصليات مدينة تاوريرت، ويتعلق الأمر بمصلى حي الفتح برئاسة عامل إقليم تاوريرت، ومصلى تجزئة النصر، وفي حالة إذا كانت تساقطات مطرية أو أجواء مناخية غير ملائمة، ستقام صلاة العيد بحضور الوفد بمسجد عبد الله بن عباس، بالإضافة إلى المساجد الجامعة.

وأضافت الوزارة أن ىالمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بالخميسات بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي، أعلنت إلى علم العموم أن صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1439هـ بمدينة الخميسات، ستقام ابتداء من الساعة السابعة والنصف صباحا وذلك بالمصلى الرسمي (سيدي غريب) الكائن بجوار مسجد "النور" والذي ستقام به المراسيم الرسمية برئاسة عامل إقليم الخميسات، ومصلى حي السعادة بجوار دار المواطن، ومصلى حي الشهداء قرب مسجد "الشهداء"، مشيرة إلى أن المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بأزيلال، أعلنت كذلك أن صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1439هـ، ستقام بالمصلى المركزي (قرب المسجد الأعظم) بأزيلال، وذلك ابتداء من الساعة السابعة والنصف صباحا.

وبالنسبة للرشيدية، فقد أعلنت المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة درعة تافيلالت بالرشيدية إلى علم العموم أن صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2018/1439 ستقام يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1439هـ (22 غشت 2018) بمختلف المصليات بأقاليم الرشيدية، تنغير، زاكورة، ورزازات وميدلت، ومن بينها المصلى الرسمي لحي المسيرة بالرشيدية، ومصلى ساحة البريد بتنغير.