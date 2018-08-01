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عشرات من المواطنين يوقفون لصا هاجم منزل امرأة بسيدي علال البحراوي

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 10:42 عشرات من المواطنين يوقفون لصا هاجم منزل امرأة بسيدي علال البحراوي | حوادث و حقوق
عشرات من المواطنين يوقفون لصا هاجم منزل امرأة بسيدي علال البحراوي
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو جد خطير وصادم، يظهر لحظة تمكن العشرات من المواطنين من إيقاف شخص تم ضبطه متلبسا بمحاولة سرقة مواطنة تحت التهديد بالسلاح

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو جد خطير وصادم، يظهر لحظة تمكن العشرات من المواطنين من إيقاف شخص تم ضبطه متلبسا بمحاولة سرقة مواطنة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بعد مداهمته لمنزلها.

وحسب ناشري الفيديو فإن مواطنين بمنطقة سيدي علال البحراوي وبعد محاصرة هذا اللص، حاول البعض منهم الاعتداء عليه بالضرب، إلا أن آخرين، قاموا بحمايته وتسليمه للمصالح الأمنية حتى ينال العقاب المناسب.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر الجميع عن إعجابهم بالطريقة التي تفاعل معها المواطنون وإنقاذهم لحياة المرأة، بينما طالب آخرون بزيادة الأمن ببعض الشوارع وحماية المواطنين من بعض الخارجين عن القانون.

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