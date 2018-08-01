السلطات السعودية تقرر وقف رحلات الحجاج القادمة إلى مطار جدة ﻿

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني، عبدالحكيم بن محمد التميمي، إيقاف جميع رحلات الحجاج القادمة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، اعتبارا من مساء اليوم الخميس.

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أعلن رئيس هيئة الطيران المدني، عبدالحكيم بن محمد التميمي، إيقاف جميع رحلات الحجاج القادمة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، اعتبارا من مساء اليوم الخميس.

وأوضح التميمي، في لقاء مباشر مع القناة السعودية، في مطار الملك عبد العزيز بجدة، أن السلطات السعودية، قررت وقف رحلات الحجاج، عدا الرحلات المستثناة للظروف الطارئة، مشيرا إلى أن جميع صالات الحج ستستخدم للمغادرة بدلا من القدوم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار إلى أن مطار الطائف سيكون مساندا لمطار الملك عبد العزيز بجدة، إضافة لمطار ينبع، حيث سيكون له دور في استقبال الحجاج، ويساند مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، وأضاف عبد الحكيم بن محمد التميمي، أنه يوجد بالمملكة 27 مطارا، كما أن هناك مطارات جديدة سيتم إنشاؤها، وأن الجهات الحكومية في المطارات تعتبر شركاء للطيران المدني لتحسين أداء تلك المطارات، حسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" أمس الأربعاء 15 غشت 2018 .

وأوضح أن مساحة صالات الحج بمطار الملك عبد العزيز في جدة تبلغ 5010 كيلومتر، وتحتوي على 26 موقفا للطائرات، لافتا إلى أن الهيئة لديها عناصر نسائية في أقسام الملاحة الجوية والسلامة والأمن في مطار جدة.

وكشف التميمي، عن أن مطار جدة الجديد يسير على برنامج مدروس وأنه مجهز بتقنية عالية جداً ويتسع لأكثر من 90 طائرة، منوها إلى أنه تم اليوم استقبال أكثر من 784 ألف مسافر عن طريق مطار الملك عبد العزيز و654 مسافر في مطار الأمير محمد بن عبد العزبز في المدينة المنورة.