ضبط شاحنة لنقل البضائع محملة بكمية مهمة من السجائر ومادة العسل المهربة بسلا ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء أمس الأربعاء، من ضبط شاحنة لنقل البضائع محملة بكمية مهمة من

"شوف تيفي"+" و م ع"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء أمس الأربعاء، من ضبط شاحنة لنقل البضائع محملة بكمية مهمة من السجائر ومادة العسل، وأوقفت سائقها البالغ من العمر 60 سنة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف الشاحنة بمدخل المدار الخارجي لمدينة سلا من جهة الطريق السيار، حيث أسفرت عملية تفتيش حمولتها عن حجز 72 ألف و850 علبة سجائر من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى 3750 كيلوغراما من مادة العسل، فضلا عن ضبط مبلغ مالي قدره 136 ألف درهم بحوزة السائق.

وأضاف البلاغ أنه تم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات قصد تحديد هوية باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.