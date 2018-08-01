إحالة سبعة أشخاص ضمن شبكة دولية للاتجار في المخدرات على محكمة كلميم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن المصالح الأمنية بمدينة كلميم ستحيل صباح اليوم على محكمة كلميم سبعة أشخاص جرى توقيفهم قبل أيام للاشتباه في انتمائهم لشبكة دولية تنشط في الاتجار الدولي للمخدرات.

شوف تيفي:آسا الزاك

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن المصالح الأمنية بمدينة كلميم ستحيل صباح اليوم على محكمة كلميم سبعة أشخاص جرى توقيفهم قبل أيام للاشتباه في انتمائهم لشبكة دولية تنشط في الاتجار الدولي للمخدرات.

وحسب مصادر ل "شوف تيفي"، فقد تم توقيف هؤلاء المشتبه بهم ما بين مدينتي أسا الزاك والعيون وهم بصدد التخطيط لنقل كمية هامة من المخدرات عبر الحدود "المغربية-الجزائرية" على متن سيارتي دفع رباعية انطلاقا من جماعة "تويزكي" مقابل حصولهم على تعويضات مالية مقدرة بالملايين لإنجاح العملية.

وأضافت ذات المصادر، أن ثلاثة من الموقوفين جرى اعتقالهم بمدينة العيون، وأربعة آخرين بمدينة آسا الزاك، ومن بينهم شخص يحمل الجنسية المالية، وأستاذ يشتغل بإحدى المؤسسات التعليمية وأشخاص آخرون.

وتم إخضاع الجميع لتحقيق معمق، بغية التوصل للجهات التي تقف وراء هذه العملية الخطيرة وباقي امتدادات الشبكة، قبل أن يتقرر تقديمهم صباح اليوم الخميس أمام النيابة العامة المختصة بابتدائية كلميم، لتحديد موعد أولى جلسات محاكمتهم.