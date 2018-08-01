 هذه حقيقة اعتداء رب أسرة على عون سلطة بمراكش ﻿
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هذه حقيقة اعتداء رب أسرة على عون سلطة بمراكش

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 10:07 هذه حقيقة اعتداء رب أسرة على عون سلطة بمراكش | حوادث و حقوق
هذه حقيقة اعتداء رب أسرة على عون سلطة بمراكش
بعد القيل والقال، خرج رب أسرة عن صمته بخصوص اعتدائه على عون سلطة بتراب الملحقة الإدارية أمرشيش بمراكش يوم الثلاثاء المنقضي.

شوف تيفي

 بعد القيل والقال، خرج رب أسرة عن صمته بخصوص اعتدائه على عون سلطة بتراب الملحقة الإدارية أمرشيش بمراكش يوم الثلاثاء المنقضي.

وحسب مصادر محلية، فإن رب الأسرة لم يدخل في شنآن مع عون سلطة على الرغم من اقتحامه لمنزله السكني وسط عائلته دون سبب ودون سابق إنذار.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المعني بالأمر احتج فقط ولم يقدم على الإعتداء عليهم كما رُوِج له من قبل.

وعن أسباب اقتحام عون السلطة لمنزل رب الأسرة، ذكرت مصادر جهوية، أن السلطات أمرت العائلة بهدم غرفة يعود تاريخ بنائها لسنوات طويلة، على أساس أنها حديثة البناء.

وأمام هذا، وجه عون سلطة ورفاقه السب والشتم لرب الأسرة ما خلق حالة من التوثر، ليتم اقتياده إلى مصلحة الدرك الملكي تحت ذريعة أنه اعتدى عليهم ليتم إخلاء سبيله بعد ذلك.

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