 فرنسا تفتح تحقيقا في انهيار جسر جنوى الإيطالي بعد وفاة عدد من مواطنيها ﻿
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فرنسا تفتح تحقيقا في انهيار جسر جنوى الإيطالي بعد وفاة عدد من مواطنيها

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 09:23 فرنسا تفتح تحقيقا في انهيار جسر جنوى الإيطالي بعد وفاة عدد من مواطنيها | دولي
فرنسا تفتح تحقيقا في انهيار جسر جنوى الإيطالي بعد وفاة عدد من مواطنيها
فتحت فرنسا، أمس الاربعاء، تحقيقا في انهيار جسر ''جنوى'' بإيطاليا و ذلك بعد وفاة عدد من مواطنيها من ضمن ضحايا هذا الحادث الذي وصل إلى 39 قتيلا، من بينهم ثلاثة أطفال.

 

"شوف تيفي"

فتحت فرنسا، أمس الاربعاء، تحقيقا في انهيار جسر "جنوى" بإيطاليا و ذلك بعد وفاة عدد من مواطنيها من ضمن ضحايا هذا الحادث الذي وصل إلى 39 قتيلا، من بينهم ثلاثة أطفال.

وحسب إذاعة فرنسا الدولية فإن مكتب مدعي باريس فتح يوم أمس الأربعاء تحقيقا في انهيار جسر جنوى الإيطالية بعد تأكيد وزارة الخارجية وجود 4 فرنسيين بين الضحايا.

من جانبها ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية أن أحد الضحايا من توران جنوب غربي فرنسا وينحدر اثنان آخران من مدينة تولوز في الجنوب الفرنسي. وانهيار جزء من جسر موراندي على طول حوالي 100 متر خلال تساقط أمطار غزيرة، موديا بحياة 39 شخصا على الأقل فيما وصفته السلطات الإيطالية بـ"المأساة الكبيرة".

تجدر الإشارة إلى أن الجسر الذي بني في الستينيات يربط مدينة جنوة الساحلية بالمناطق الجنوبية الفرنسية وقد حملت الحكومة الإيطالية مسؤولية انهيار الجسر لشركة إدارة الطرق السيارة، و شرعت في اتخاذ إجراءات تهدف إلى "سحب كل الامتيازات" من هذه الشركة التي تدير أزيد من نصف الطرق السريعة في البلاد والبالغ طولها ستة ألاف كلم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي إيطاليا فرنسا جنوى التحقيق

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