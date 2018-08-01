 اشتوكة أيت بها تستفيق على وقع حادثة سير خطيرة لبيكوب محملة بالعاملات الزراعيات ﻿
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اشتوكة أيت بها تستفيق على وقع حادثة سير خطيرة لبيكوب محملة بالعاملات الزراعيات | حوادث و حقوق

اشتوكة أيت بها تستفيق على وقع حادثة سير خطيرة لبيكوب محملة بالعاملات الزراعيات

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اشتوكة أيت بها تستفيق على وقع حادثة سير خطيرة لبيكوب محملة بالعاملات الزراعيات

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 09:20 اشتوكة أيت بها تستفيق على وقع حادثة سير خطيرة لبيكوب محملة بالعاملات الزراعيات | حوادث و حقوق
اشتوكة أيت بها تستفيق على وقع حادثة سير خطيرة لبيكوب محملة بالعاملات الزراعيات
استفاقت جماعة ''إنشادن'' اشتوكة أيت بها فجر اليوم على وقع حادثة سير خطيرة، جراء اصطدام قوي وقع بين شاحنة كبيرة خاصة بنقل المواشي وسيارة من نوع ''بيكوب'' على متنها مجموعة من العاملات الزراعيات، وهن في

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

استفاقت جماعة "إنشادن" اشتوكة أيت بها فجر اليوم على وقع حادثة سير خطيرة، جراء اصطدام قوي وقع بين شاحنة كبيرة خاصة بنقل المواشي وسيارة من نوع "بيكوب" على متنها مجموعة من العاملات الزراعيات، وهن في طريقهن نحو إحدى الضيعات الفلاحية التي يشتغلن بها، وخلف الحادث إصابة عدد منهن بجروح بليغة، نقلن على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

ووفق مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، فالحادث وقع في الساعات الأولى من الصباح على مستوى دوار " البويبات " بمنطقة قهوة الرومية بالجماعة الترابية انشادن باشتوكة أيت باها، وذلك بفعل السرعة المفرطة التي كان يسير بها سائق "البيكوب" المحملة بالعاملات الزراعية، ما جعله يفقد السيطرة على سيارته ليصطدم بشاحنة كبيرة خاصة بحمل المواشي في منظر وصف بالمروع، كاد يزهق عددا من الأرواح لولا الألطاف الإلهية، بعدما أصيبت العاملات الزراعيات بالجروح فقط، إصابة بعضهن بليغة.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي والوقاية المدنية لعين المكان، وتم نقل الضحايا صوب مستشفى المختار السوسي بمدينة بيوكرى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما فتح تحقيق دقيق من أجل معرفة حيثيات وملابسات الحادث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها حادثة سير خطيرة اصطدام قوي عاملات زراعيات إصابات بليغة

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