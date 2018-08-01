''تنظيم الدولة الإسلامية'' يهدد مغربيات بسوريا يعانين من سوء المعاملة ويفضلن العودة إلى المغرب ﻿

طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان السلطات المغربية بالتدخل لإرجاع مغربيات وأطفالهن في سوريا يعانين من تهديدات'' داعش'' وسوء معاملة ''قوات سوريا الديمقراطية'' الكردية المدعومة من قبل واشنطن

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طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان السلطات المغربية بالتدخل لإرجاع مغربيات وأطفالهن في سوريا يعانين من تهديدات'' داعش'' وسوء معاملة ''قوات سوريا الديمقراطية'' الكردية المدعومة من قبل واشنطن

وقالت المنظمة، وفق ما أوردته يومية الأحداث المغربية، الصادرة غدا الخميس، أن حوالي مائتي امرأة وطفل يوجدون بمخيمات اللاجئين التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في وضعية كارتية، بعد أن كشفوا في خرجات إعلامية عن تبرئهم من تنظيم ''داعش'' الإرهابي وفضحوا المعاملات السيئة لتنظيم قوات سوربا الديمقراطية، وتلاعبه في المساعدات الأممية الموجهة للاجئين.

وأوضح المرصد، تضيف اليومية، أن العديد من النساء من جنسيات مختلفة بينهن مغربيات تلقين تهديدات من تنظيم ''داعش'' بعد تصريحات صحفية كان آخرها لفائدة صحيفة نيويورك تايمز، كما تعرضت النساء وأطفالهن لمعاملة سيئة من ''قوات سوريا الديمقراطية'' وأخضعوا لحصص من التعذيب.

وتقدر مصادر أمنية عدد النساء المغربيات الموجودات في سوريا مع أطفالهن بأكثر من 250 امرأة، محتجزات إما من قبل النظام السوري، أو من جماعات مسلحة من بينها تنظيمات كردية، وأغلبهن يفضلن العودة ألى المغرب ومواجهة الملاحقات القضائية على أن يسلمن لـ''داعش''.