 ''تنظيم الدولة الإسلامية'' يهدد مغربيات بسوريا يعانين من سوء المعاملة ويفضلن العودة إلى المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الأوضاع الاجتماعية ورفع التحديات الاقتصادية تحتل مكانة مهمة في قانون المالية 2019 | بوليتيك

الأوضاع الاجتماعية ورفع التحديات الاقتصادية تحتل مكانة مهمة في قانون المالية 2019

تنظيم الدولة الإسلامية يهدد مغربيات بسوريا يعانين من سوء المعاملة ويفضلن العودة إلى المغرب | مجتمع

''تنظيم الدولة الإسلامية'' يهدد مغربيات بسوريا يعانين من سوء المعاملة ويفضلن العودة إلى المغرب

امرأة تتعرض للسرقة من طرف لصين أحدهما سائق طاكسي صغير بتطوان | حوادث و حقوق

امرأة تتعرض للسرقة من طرف لصين أحدهما سائق طاكسي صغير بتطوان

درك امنتانوت يفكك لغز جريمة قتل ستينية ويوقف شخصين | حوادث و حقوق

درك امنتانوت يفكك لغز جريمة قتل ستينية ويوقف شخصين

أمن البيضاء يطيح بشبكة للسطو المسلح على محطات البنزين | حوادث و حقوق

أمن البيضاء يطيح بشبكة للسطو المسلح على محطات البنزين

حادثة سير بين سيارة خفيفة وشاحنة رموك بالطريق الوطنية رقم 2 بمدينة وجدة | حوادث و حقوق

حادثة سير بين سيارة خفيفة وشاحنة ''رموك'' بالطريق الوطنية رقم 2 بمدينة وجدة

آل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسارات حياة | دولي

آل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسارات حياة

ساكنة واد لاو متخوفون من أن تتضرر لحوم العيد بسبب ضعف صبيب الكهرباء وانقطاعه المتكرر | مجتمع

ساكنة ''واد لاو'' متخوفون من أن تتضرر لحوم العيد بسبب ضعف صبيب الكهرباء وانقطاعه المتكرر

شاحنة تدهس دراجا أمنيا بطريق أوريكا بمراكش | حوادث و حقوق

شاحنة تدهس دراجا أمنيا بطريق أوريكا بمراكش

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

''تنظيم الدولة الإسلامية'' يهدد مغربيات بسوريا يعانين من سوء المعاملة ويفضلن العودة إلى المغرب

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 01:55 تنظيم الدولة الإسلامية يهدد مغربيات بسوريا يعانين من سوء المعاملة ويفضلن العودة إلى المغرب | مجتمع
''تنظيم الدولة الإسلامية'' يهدد مغربيات بسوريا يعانين من سوء المعاملة ويفضلن العودة إلى المغرب
طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان السلطات المغربية بالتدخل لإرجاع مغربيات وأطفالهن في سوريا يعانين من تهديدات'' داعش'' وسوء معاملة ''قوات سوريا الديمقراطية'' الكردية المدعومة من قبل واشنطن

شوف تيفي

طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان السلطات المغربية بالتدخل لإرجاع مغربيات وأطفالهن في سوريا يعانين من تهديدات'' داعش'' وسوء معاملة ''قوات سوريا الديمقراطية'' الكردية المدعومة من قبل واشنطن

وقالت المنظمة، وفق ما أوردته يومية الأحداث المغربية، الصادرة غدا الخميس، أن حوالي مائتي امرأة وطفل يوجدون بمخيمات اللاجئين التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في وضعية كارتية، بعد أن كشفوا في خرجات إعلامية عن تبرئهم من تنظيم ''داعش'' الإرهابي وفضحوا المعاملات السيئة لتنظيم قوات سوربا الديمقراطية، وتلاعبه في المساعدات الأممية الموجهة للاجئين.

وأوضح المرصد، تضيف اليومية، أن العديد من النساء من جنسيات مختلفة بينهن مغربيات تلقين تهديدات من تنظيم ''داعش'' بعد تصريحات صحفية كان آخرها لفائدة صحيفة نيويورك تايمز، كما تعرضت النساء وأطفالهن لمعاملة سيئة من ''قوات سوريا الديمقراطية'' وأخضعوا لحصص من التعذيب.

وتقدر مصادر أمنية عدد النساء المغربيات الموجودات في سوريا مع أطفالهن بأكثر من 250 امرأة، محتجزات إما من قبل النظام السوري، أو من جماعات مسلحة من بينها تنظيمات كردية، وأغلبهن يفضلن العودة ألى المغرب ومواجهة الملاحقات القضائية على أن يسلمن لـ''داعش''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تنظيم داعش سوريا سوء المعاملة العودة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ساكنة واد لاو متخوفون من أن تتضرر لحوم العيد بسبب ضعف صبيب الكهرباء وانقطاعه المتكرر | مجتمع

ساكنة ''واد لاو'' متخوفون من أن تتضرر لحوم العيد بسبب ضعف صبيب الكهرباء وانقطاعه المتكرر

حملة مستمرة للتخلص من مخدر النفاخة بمقاهي الشيشة بمراكش | مجتمع

حملة مستمرة للتخلص من مخدر النفاخة بمقاهي الشيشة بمراكش

بعد علاجها مريضة جعلت من المستشفى مأوى لها بالعيون | مجتمع

بعد علاجها مريضة جعلت من المستشفى مأوى لها بالعيون

بعد انتشار مخدر النفاخة..حملة أمنية على مقاهي الشيشة بمراكش | مجتمع

بعد انتشار مخدر ''النفاخة''..حملة أمنية على مقاهي الشيشة بمراكش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..تنظيم الدولة الاسلامية يُــهدد مغربيات بــسوريا | شوف الصحافة
منذ 7 دقائق

بالفيديو..تنظيم الدولة الاسلامية يُــهدد مغربيات بــسوريا

بالفيديو.. محمد شعبان رجاوي لثلاث مواسم | زووم

بالفيديو.. محمد شعبان رجاوي لثلاث مواسم

فيديو جديد لقدور و عويشة بعنوان الـــبـــيــــرمـــــــــــي | قنوات أخرى

فيديو جديد لقدور و عويشة بعنوان الـــبـــيــــرمـــــــــــي

بالفيديو..أكبر بارون مخدرات في قبضة رجال الحموشي بتطوان | حصاد اليوم

بالفيديو..أكبر بارون مخدرات في قبضة رجال الحموشي بتطوان

﻿

آخر المستجدات

الأوضاع الاجتماعية ورفع التحديات الاقتصادية تحتل مكانة مهمة في قانون المالية 2019 | بوليتيك
منذ 40 دقيقة

الأوضاع الاجتماعية ورفع التحديات الاقتصادية تحتل مكانة مهمة في قانون المالية 2019

تنظيم الدولة الإسلامية يهدد مغربيات بسوريا يعانين من سوء المعاملة ويفضلن العودة إلى المغرب | مجتمع

''تنظيم الدولة الإسلامية'' يهدد مغربيات بسوريا يعانين من سوء المعاملة ويفضلن العودة إلى المغرب

امرأة تتعرض للسرقة من طرف لصين أحدهما سائق طاكسي صغير بتطوان | حوادث و حقوق

امرأة تتعرض للسرقة من طرف لصين أحدهما سائق طاكسي صغير بتطوان

درك امنتانوت يفكك لغز جريمة قتل ستينية ويوقف شخصين | حوادث و حقوق

درك امنتانوت يفكك لغز جريمة قتل ستينية ويوقف شخصين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.