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درك امنتانوت يفكك لغز جريمة قتل ستينية ويوقف شخصين

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 01:40 درك امنتانوت يفكك لغز جريمة قتل ستينية ويوقف شخصين | حوادث و حقوق
درك امنتانوت يفكك لغز جريمة قتل ستينية ويوقف شخصين
استطاعت مصالح الدرك الملكي بإمنتانوت، أن تفكك لغز وفاة امرأة مسنة في الستينيات من عمرها بعد العثور عليها جثة هامدة داخل منزلها الكائن بدوار ''تزدرا'' بجماعة ''تمليلت'' بإمنتانوت وعليها آثار الضرب على

شوف تيفي:امنتانوت

استطاعت مصالح الدرك الملكي بإمنتانوت، أن تفكك لغز وفاة امرأة مسنة في الستينيات من عمرها بعد العثور عليها جثة هامدة داخل منزلها الكائن بدوار ''تزدرا'' بجماعة ''تمليلت'' بإمنتانوت وعليها آثار الضرب على مستوى رأسها ووجهها، وتمكنت من الاهتداء لشخصين أول أمس الاثنين، يشتبه في صلتهما بهذه الجريمة البشعة.

ووفق مصدر مطلع، فتوقيف المشتبه بهما جاء بناء على مجموعة من التحريات والأبحات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، والتي أفضت إلى الوصول لشخصين جرى توقيفهما، وأحيلا على أنظار الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما حول المنسوب لهما، وعلاقتهما بالهالكة التي فارقت الحياة جراء تعرضها لاعتداء شنيع داخل منزلها على مستوى الرأس والوجه.

وأضاف ذات المصدر، أن الموقوفين ستتم إحالتهما على استئنافية مراكش فور انتهاء التحقيقات الأولية التي يخضعان لها من طرف عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

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