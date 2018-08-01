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أمن البيضاء يطيح بشبكة للسطو المسلح على محطات البنزين

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 01:37 أمن البيضاء يطيح بشبكة للسطو المسلح على محطات البنزين | حوادث و حقوق
أمن البيضاء يطيح بشبكة للسطو المسلح على محطات البنزين
تمكنت فرقة أمنية بالبيضاء، من تفكيك شبكة إجرامية وصفت بـ''الخطيرة'' متخصصة في السطو المسلح على محطات البنزين بعدد من المدن كالدار البيضاء، سطات، برشيد والرباط،

شوف تيفي

تمكنت فرقة أمنية بالبيضاء، من تفكيك شبكة إجرامية وصفت بـ''الخطيرة'' متخصصة في السطو المسلح على محطات البنزين بعدد من المدن كالدار البيضاء، سطات، برشيد والرباط، وتبين حسب التحقيقات الأولية، فإن الشبكة تتكون من سبعة عناصر من المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث على الصعيد الوطني، نظرا لتعدد حالات السرقة والسطو المسلح على محلات وخصوصا محطات البنزين.

وكشفت التحقيقات الأولية، وفق ما أوردته يومية المساء الصادرة غدا الخميس،أن أفراد العصابة الإجرامية كانوا يقصدون محطات البنزين على متن سيارات فارهة قبل أن يقوموا بعمليات السطو المسلح، بواسطة أسلحة بيضاء وغازات مسيلة للدموع، تستهدف المستخدمين، إذ أوضحت التصريحات الأولية للمشتبه بهم أن العصابة كانت متخصصة في ارتياد محطات التزود بالوقود كزبناء على متن سيارة فارهة من نوع مرسيديس، قبل الشروع في عمليات السطو والانتقال إلى محطة بنزين جديدة غالبا ما تقع في ضواحي البيضاء كمنطقة ليساسفة أو برشيد أو سطات.

وتضيف المساء، أنه جرى تتبع خيوط الشبكة المتخصصة في السطو على محطات البنزين بعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة بعدد من المحطات، إضافة إلى كاميرات موصولة بولايات الأمن، إذ جرى التدقيق في لوحات ترقيم السيارات التي كانت تنفذ بها عمليات السطو.

كما تم تفعيل عدد من الإجراءات منها نصب سدود قضائية ''باراجات'' بمداخل ومخارج مدينة الدار البيضاء، وإشعار قاعة المواصلات وتطويق عدد من الطرق التي كان يسلكها المشتبه بهم، ليتم في آخر المطاف اعتقال المتهمين الذين كانوا على متن سيارة فارهة، وكان عددهم ثلاثة أشخاص قبل أن يتم اعتقال باقي أفراد العصابة.

وجرت متابعة المشتبه بهم السبعة من طرف الشرطة القضائية بتهم ثقيلة، حيث تمت إحالتهم على أنظار النيابة العامة بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة بواسطة ناقلات والسطو المسلح وتهديد أمن وسلامة المواطنين.

 

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شوف تيفي المغرب أمن الدار البيضاء شبكة السطو المسلح محطات البنزين الرباط برشيد سطات

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