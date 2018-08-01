آل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسارات حياة ﻿

''أحمد أردوغان'' وهو والد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان يعمل في خفر السواحل التركية وتوفي في عام 1988م.

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والده

''أحمد أردوغان'' وهو والد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان يعمل في خفر السواحل التركية وتوفي في عام 1988م.

زوجة رجب طيب أمينة أردوغان

مواليد غولبران يوم 21 فبراير 1955 في إسكودار بإسطنبول التركية، تنحدر من قومية عربية، وهي الابنة الصغرى لعائلة مكونة من خمسة أبناء، التحقت أمينة بكلية مدحت باشا قسم الفنون، وتركت الدراسة بإرادتها قبل التخرج، وبعدها توجهت إلى العمل الاجتماعي، والتحقت بجمعية النساء المثاليات التركية، وفي إحدى فعالياتها التقت أردوغان لأول مرة عام 1977، وبعد عام وبالتحديد يوم 4 فبراير 1978 تم عقد قرانهما.

لعبت أمينة أردوغان دورا بارزا في الحياة السياسية والاجتماعية لزوجها، وساندته منذ أن كان ناشطا في حزب الرفاه الإسلامي، ثم في حزب العدالة والتنمية التركي حتى وصل إلى هرم السلطة رئيسا للوزراء، ثم رئيسا للجمهورية التركية في 14 غشت 2014.

أبناء أردوغان

لديه أربعة أبناء هم أحمد براق، نجم الدين بلال، سمية، وإسراء .

أحمد براق

هو أكبر أبناء رجب طيب أردوغان، من مواليد 4 يوليوز 1979 (العمر 39)، تخرج أحمد براق في عام 2001 من جامعة بلكنت في عمر 22 سنة، ثم توجه لقطاع الشحن البحري مع صديق والده ''حسن دوغان'' وهو متزوج شقيقة حسن بك إلى ''رمزي گور''.

بلال أردوغان

هو الابن الرابع لرئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، مواليد 23 أبريل 1981 (العمر 36)، أنهى تعليمه المتوسط في مدرسة أناضولو إمام خطيب الثانوية'' ثم أكمل تعليمه في الولايات المتحدة الأمريكية: في جامعة هارفرد'' وأخذ منها درجة الماجستير في الإدارة العامة'' متزوج من ريان أوزونر'' ولديه ولدان عمر طيب وعلي طاهر.

سمية أردوغان

خريجة كلية الاقتصاد في لندن، مستشارة لحزب ''العدالة والتنمية'' في مجال السياسة الخارجية وقت كان والدها رئيس الوزراء، لكنها توقفت عن تقديم خدماتها الاستشارية للحزب عندما أصبح أردوغان رئيساً للجمهورية سنة 2014. وهي حالياً نائبة رئيسة ''جمعية النساء والديمقراطية'' الإسلامية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة.

أما زوجها فقد درس في جامعة إسطنبول التقنية وحاز شهادة دكتوراه من معهد ''جورجيا للتكنولوجيا'' في الولايات المتحدة، وهو مسؤول تقني في شركة عائلته ''بايكر ماكينا'' التي تصنع طائرات من طيار.

إسراء أردوغان، زوجة بيرات وزير الطاقة:

والد بيرات، صادق البيرق هو صحافي وسياسي تركي، وكان عضوا في البرلمان بين عامي 1991 و 1995 عن حزب الرفاة، وتربطه صداقة بأردوغان منذ عام 1980.

درس بيرات إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول، ثم انضم لشركة تشاليك القابضة التي تعمل في مجالات الطاقة والبناء وغيرها عام 1999، وبعد ثلاثة أعوام عين مديرا ماليا في فرع الشركة بالولايات المتحدة، وما لبث أن أصبح مديرا للفرع.

في هذه الفترة كانت إسراء تدرس في جامعة بيركلي في كاليفورنيا، وقد أذن لها أبوها بمقابلة بيرات ليتعرفا على بعضهما البعض في الولايات المتحدة.

في 2007، أصبح بيرات المدير التنفيذي لشركة تشاليك القابضة، ودفع باتجاه أن تشتري الشركة صحيفة صباح وقناة A- Haber ، المعروفتين حاليا بتغطيتهما الإيجابية لأخبار الرئيس التركي.

الصحيفة والقناة تم بيعهما لاحقا لشركة أخرى يمتلكها أصدقاء لأردوغان، قبل أن يستقيل بيرات من الشركة ويترشح على قوائم حزب العدالة والتنمية في إسطنبول.

عين أردوغان زوج ابنته وزيرا للطاقة عام 2015، في خطوة اعتبرت محسوبية سياسية ولاقت الكثير من الانتقادات.

وحسب تقرير ذا بلاك سي، عمل البيرق على تمرير قانون ضرائب صاغه زملاؤه في شركة تشاليك القابضة، وساعد الشركة على إدخال أموال جنتها من أعمال خارج البلاد من دون أن تدفع عليها ضرائب تقريبا.