ساكنة ''واد لاو'' متخوفون من أن تتضرر لحوم العيد بسبب ضعف صبيب الكهرباء وانقطاعه المتكرر ﻿

أفاد مصدر لـ''ـشوف تيفي'' أن الساكنة بمدينة ''واد لاو'' يعانون من ضعف الطاقة الكهربائية والانقطاع المتكرر للكهرباء الذي تدبره شركة ''أمانديس''.

شوف تيفي

أفاد مصدر لـ''ـشوف تيفي'' أن الساكنة بمدينة ''واد لاو'' يعانون من ضعف الطاقة الكهربائية والانقطاع المتكرر للكهرباء الذي تدبره شركة ''أمانديس''.

كما أوضح ذات المصدر '' أن ضعف صبيب التيار الكهربائي وانقطاعه المتكرر تسبب في عطل الثلاجات وإلحاق الضرر بالعديد من المنتوجات الغذائية التي تحتاج للتبريد''.

وشدد المصدر، على ''أن منطقة واد لاو، والتي تعرف توافد عدد مهم من السياح سواء المغاربة أو الأجانب لحقهم هذا الضرر، مما ينعكس سلبا على الحركة التجارية بالمنطقة في هذا الفصل الذي يعرف ارتفاعا في درجة الحرارة، وأن الساكنة تتخوف من أن يلحق الضرر اللحوم خلال عيد الأضحى، إذا لم يتم إيجاد حل لهذا المشكل''.

وأشار المصدر إلى ''أنه بالرغم من المراسلات والشكايات المتكررة التي بعث بها الساكنة المتضررون إلى شركة أمانديس المسؤولة عن تدبير قطاع الماء والكهرباء لم تحرك ساكنا''.