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حملة مستمرة للتخلص من مخدر النفاخة بمقاهي الشيشة بمراكش

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 00:13 حملة مستمرة للتخلص من مخدر النفاخة بمقاهي الشيشة بمراكش | مجتمع
حملة مستمرة للتخلص من مخدر النفاخة بمقاهي الشيشة بمراكش
تشن السلطات الأمنية لليوم الثاني على التوالي حملة للتخلص من ''النفاخة'' المخدرة بمقاهي الشيشة بمراكش.

شوف تيفي

تشن السلطات الأمنية لليوم الثاني على التوالي حملة للتخلص من ''النفاخة'' المخدرة بمقاهي الشيشة بمراكش.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن السلطات الأمنية بمراكش بعد حملة ليلة أمس الثلاثاء، تقوم الليلة أيضا من يومه الأربعاء، بمداهمة مقاهي الشيشة الملقبة بـ ''أفتر'' التي توفر مخدر '' النفاخة''، للتخلص منها عبر إحراقها في نفس الوقت.

وأشار ذات المصدر إلى أن الأمر يتعلق بمخدر توضع به مادة ثاني أوكسيد النيتروجين، وتتراوح أسعاره ما بين 120 و400 درهم.

جدير بالذكر أن ''شوف تيفي''، كانت أول من كشفت عن معطيات مثيرة وخطيرة عن مخدر ''النفاخة'' الذي تتراوح أسعاره بين 120 و400 درهم، ويتم منحها للراغبين فيها من زوار مقاهي ''الأفتر''.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حملة التخلص مخدر النفاخة مقاهي الشيشة مراكش

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