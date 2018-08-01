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خطير..حجز مسدس ورصاص حي بحافلة للمسافرين بسيدي سليمان

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 23:14 خطير..حجز مسدس ورصاص حي بحافلة للمسافرين بسيدي سليمان | حوادث و حقوق
خطير..حجز مسدس ورصاص حي بحافلة للمسافرين بسيدي سليمان
أوقفت عناصر الأمن الوطني المرابطة بالحاجز الأمني، بمدخل مدينة سيدي سليمان، بالطريق الوطنية رقم 04، مساء اليوم الأربعاء ، حافلة للنقل الدولي من نوع ''فولفو''، وعلى متنها قرابة ثلاثون مسافرا، من أفراد

شوف تيفي

أوقفت عناصر الأمن الوطني المرابطة بالحاجز الأمني، بمدخل مدينة سيدي سليمان، بالطريق الوطنية رقم 04، مساء اليوم الأربعاء ، حافلة للنقل الدولي من نوع "فولفو"، وعلى متنها قرابة ثلاثون مسافرا، من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج.

وأفاد مصدر لـ"شوف تيفي" أن توقيف الحافلة جاء إثر إخبار سائق الحافلة للعناصر الأمنية بعثور إحدى المسافرات بالحافلة، على سلاح ناري و"إثنتي عشر رصاصة" (عيار 9 ملم).

وأضاف ذات المصدر، أن الأمر تطلب حضور عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بسيدي سليمان، حيث جرى اقتياد الحافلة والركاب نحو مخفر الشرطة من أجل مباشرة التحقيق معهم لمعرفة مصدر السلاح ولمن يعود.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب خطير حجز مسدس رصاص حي حافلة المسافرين سيدي سليمان

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