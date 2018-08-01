استيراد الدواجن من أمريكا لن يتجاوز 1 في المائة والمغرب لا يتوفر على مؤسسة مختصة في زجر الغش ﻿

قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن ''كمية الدواجن المجمدة المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية لن تتجاوز 1 في المائة من المنتوج الوطني للدواجن، وعلينا أن نسجل أن المغرب

شوف تيفي: جمال الديابي

قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن "كمية الدواجن المجمدة المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية لن تتجاوز 1 في المائة من المنتوج الوطني للدواجن، وعلينا أن نسجل أن المغرب حقق الاكتفاء الذاتي من منتوج الدواجن ويستعد الآن للتصدير، وقد قدم الاتحاد الأوربي موافقته لاستيراد الدواجن من المغرب".

وأضاف الخراطي في تصريح هاتفي لـ"شوف تيفي" اليوم الأربعاء، بخصوص توقيع المغرب على اتفاقية استيراد الداوجن المجمدة من الولايات المتحدة الأمريكية " إن هناك تخوفات يطرحها المهنيون، والمتمثلة في أن ثمن الدواجن المجمدة المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية ستكون أرخص ثمنا من المنتوج الوطني، صحيح أن تأثيرها إيجابي على المستهلك المغربي، لكن التأثير السلبي على الإنتاج الوطني، هو أنها ستجعلنا غير مستقلين في استهلاك المواد الغذائية ".

وأوضح رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك "من الناحية الصحية وجودة الدواجن المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، فإلى أن يثبت العكس، فالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يحرص على أن تكون الدواجن سليمة وغير مصابة بأي آفة ممكنة أن تلحق ضررا بالمستهلك المغربي".

كما أبرز المتحدث "نعرف أن المغرب لا يتوفر على أي مؤسسة متخصصة في مراقبة الجودة، فمنذ إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لا نجد في السوق المغربي مصالح لزجر الغش، وبالتالي تبقى مسألة مراقبة الجودة محط استفهام وتساؤل، إلى حين تغيير قانون المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية. فالمغرب يعاني فراغا من حيث مراقبة وزجر الغش، بحيث أن فرنسا مثلا المكتب المختص بمراقبة الغش تابع لوزارة المالية".

وكشف بوعزة الخراطي أنه "حتى بالنسبة للدواجن المغربية فيجب أن نسجل أن ما يناهز 90 في المائة منها لا تخضع للمراقبة، ويبقى سعرها مرتفعا مقارنة مع الدواجن في العالم، بالإضافة إلى أن العادة الغذائية للمغاربة أنهم لا يستهلكون كثيرا الدواجن المجمدة، وبالتالي سيكون موجها للمطاعم الكبرى وبعض المحلات".