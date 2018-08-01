بعد علاجها مريضة جعلت من المستشفى مأوى لها بالعيون ﻿

اتخذت امرأة تدعى ''الصالحة'' تبلغ من العمر 45 سنة مستشفى مولاي الحسن بلمهدي بالعيون مأوى لها لأزيد من ثمانية أشهر.

شوف تيفي

اتخذت امرأة تدعى ''الصالحة'' تبلغ من العمر 45 سنة مستشفى مولاي الحسن بلمهدي بالعيون مأوى لها لأزيد من ثمانية أشهر.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن المعنية بالأمر وهي من مواليد مدينة الدارالبيضاء، وبعد تلقيها العلاج رفضت مغادرة المستشفى المذكورة بحجة أنها أرملة ولا عائلة لديها.

وكانت الأرملة ''الصالحة'' التي تعاني من مرض السكري ومرض على مستوى الحنجرة، وبتر رجلها، قد جلعت جناح الطب الباطني بمستشفى مولاي الحسن بلمهدي محل إقامتها.

وأكدت مصادرنا، أن ''الصالحة'' رفضت مغادرة المستشفى بسبب عدم توفر مأوى للمسنين بالعيون لاستقبالها، وبهذا وجهت النداء إلى الجهات المسؤولة بغرض التدخل لإنقاذها ورعايتها.