 المكتب الوطني للسكك الحديدية يضع برنامجا خاصا لسير القطارات بمناسبة عيد الأضحى ﻿
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المكتب الوطني للسكك الحديدية يضع برنامجا خاصا لسير القطارات بمناسبة عيد الأضحى

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 20:22 المكتب الوطني للسكك الحديدية يضع برنامجا خاصا لسير القطارات بمناسبة عيد الأضحى | اقتصاد
المكتب الوطني للسكك الحديدية يضع برنامجا خاصا لسير القطارات بمناسبة عيد الأضحى
وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لسير القطارات لمواكبة الحركة الدؤوبة للمسافرين بمناسبة عيد الأضحى، وذلك من يوم الجمعة 17 إلى يوم الأحد 26 غشت 2018.

"شوف تيفي"+" و م ع"

وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لسير القطارات لمواكبة الحركة الدؤوبة للمسافرين بمناسبة عيد الأضحى، وذلك من يوم الجمعة 17 إلى يوم الأحد 26 غشت 2018.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذا البرنامج يهدف إلى تأمين أحسن ظروف السفر في أحسن شروط الراحة والسلامة، مشيرا إلى أنه يشمل تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة الحديدية (الدار البيضاء - الرباط - فاس - مراكش - طنجة - وجدة - الناظور)، وتكثيف الفرق التأطيرية التي تهتم باستقبال وإرشاد المسافرين سواء داخل المحطات أو على متن القطارات وتسهيل عملية اقتناء بيع التذاكر.

وتتمثل أهم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار في تسهيل عملية اقتناء التذاكر تفاديا للانتظار وذلك بتعزيز عدد شبابيك التذاكر بالمحطات؛ وتوفير الموزعين الآليين للتذاكر؛ واقتناء التذاكر عبر موقع البيع : www.oncf-voyages.ma ؛ وفي تعزيز فرق المساعدة والإرشاد بالمحطات والقطارات من أجل استقبال وإرشاد المسافرين؛ وتسهيل الولوج إلى الأرصفة والقطارات.

وعزز المكتب الوسائل المتاحة لخدمة الزبناء من بينها "مركز خدمة الزبناء" الذي يمكن الاتصال به على الرقم 2255 ومواقع المكتب على شبكة الأنترنت وذلك بهدف توفير المعلومات الكافية حول حركة سير القطارات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع مصلحة الإرشادات في خدمة المسافرين بدون انقطاع، وتعزيز أعوان شرطة القطار من أجل ضمان الأمن وسلامة المسافرين بالمحطات وعلى متن القطارات، إلى جانب تقديم عروض تجارية للسفر بأثمنة أقل تخص جميع شرائح المسافرين (العائلات، الشباب، السن الذهبي، الطلبة...).

وبغية تفادي الاكتظاظ الذي تعرفه هذه المناسبة، يضيف البلاغ، دعا المكتب زبناءه إلى الاستعلام مسبقا عن مواقيت السفر، واقتناء تذاكر الذهاب والإياب قبل تاريخ السفر، وركوب القطارات المشار إليها في التذكرة.

 

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المغرب شوف تيفي حركة القطار عيد الأضحى الزبناء

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